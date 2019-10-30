Fenerbahçe 20.30’da A Spor’da

SÜPER Lig'de geçen sezonu 6. sırada bitiren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası maratonuna bugün 4. turdan başlıyor. Sarılacivertliler, renktaşı olan ve bir önceki turda 3. Lig ekibi Darıca'yı eleyen TFF 2. Lig temsilcisi Tarsus İdman Yurdu'na konuk olacak. 20.30'daki mücadele A Spor'dan ekranlara gelecek. Kanarya'nın yıldızlarının yanı sıra Adil Rami, Murat Sağlam, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç gibi bu sezon fazla forma şansı bulamayan isimleri de kendilerini A Spor ekranlarında taraftara gösterme şansı bulacak.

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