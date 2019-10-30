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'da dönemi

İstikbal Mobilya 'da teknik direktörlük görevine getirildi.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 30.10.2019 12:04 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 12:06
Kayserispor'da Bülent Uygun dönemi

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Samet Aybaba'nın görevi bırakmasının ardından teknik direktör arayışları son buldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor'un yeni Teknik Direktörünün Bülent Uygun olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Büyükkılıç, anlaşmayı "Hayırlı Olsun Kayseri! Şehrimizin takımının teknik direktörlük görevi için tecrübeli teknik adam Bülent Uygun hocamız ile anlaştık" notu ve Kayserispor yönetimi ile Teknik Direktör Bülent Uygun'un birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaşarak duyurdu.

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Kayserispor'da Bülent Uygun dönemi
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