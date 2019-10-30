Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Liverpool Arsenal maçı ne zaman? Liverpool Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda?

maçı ne zaman? Liverpool Arsenal , hangi kanalda?

Futbol tutkunları maçı için geri sayıma başladı. maçında Liverpool, Arsenal’ı ağırlayacak. Maç öncesi son hazırlıklar tamamlanırken sporseverler ‘’ ? Liverpool Arsenal , hangi kanalda?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İngiltere Lig Kupası Son 8 Turu kapsamında yapılacak olan maçın yayın günü, saati ve kanalı belli oldu.

Giriş Tarihi: 30.10.2019 17:41
Liverpool Arsenal maçı ne zaman? Liverpool Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool Arsenal maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Futbol tutkunlarının canlı izleyeceği Liverpool Arsenal maçı için ön hazırlıklar tamamlandı. İngiltere Lig Kupası maçında hakem Andre Marriner düdük çalacak. Peki Liverpool Arsenal maçı ne zaman? Liverpool Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

LİVERPOOL ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Lig Kupası maçı 30 Ekim 2019 Çarşamba günü yani bugün oynanacak.

LİVERPOOL ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

TSİ 22.30'da başlayacak olan maç Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Adrian, Hoever, Gomez, Lovren, Milner, Keita, Fabinho, Oxlade-Chamberlain, Origi, Firmino, Brewster

Arsenal: Martinez, Bellerin, Holding, Chambers, Kolasinac, Torreira, Guendouzi; Pepe, Mesut Özil, Aubameyang, Martinelli

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Liverpool Arsenal maçı ne zaman? Liverpool Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN