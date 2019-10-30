Liverpool Arsenal maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Futbol tutkunlarının canlı izleyeceği Liverpool Arsenal maçı için ön hazırlıklar tamamlandı. İngiltere Lig Kupası maçında hakem Andre Marriner düdük çalacak. Peki Liverpool Arsenal maçı ne zaman? Liverpool Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

LİVERPOOL ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Lig Kupası maçı 30 Ekim 2019 Çarşamba günü yani bugün oynanacak.

LİVERPOOL ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

TSİ 22.30'da başlayacak olan maç Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Adrian, Hoever, Gomez, Lovren, Milner, Keita, Fabinho, Oxlade-Chamberlain, Origi, Firmino, Brewster

Arsenal: Martinez, Bellerin, Holding, Chambers, Kolasinac, Torreira, Guendouzi; Pepe, Mesut Özil, Aubameyang, Martinelli