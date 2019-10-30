Süper Lig'de geçen sezonu 6. sırada bitiren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası maratonuna bugün 4. turdan başlıyor. Sarı lacivertliler, renktaşı olan ve bir önceki turda 3. Lig ekibi Darıca'yı eleyen TFF 2. Lig temsilcisi Tarsus İdman Yurdu'na konuk olacak.

20.30'da başlayacak Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe maçı A Spor'dan ekranlara gelecek.

TARSUS İDMAN YURDU - FENERBAHÇE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Kanarya'nın yıldızlarının yanı sıra Adil Rami, Murat Sağlam, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç gibi bu sezon fazla forma şansı bulamayan isimleri de kendilerini A Spor ekranlarında taraftara gösterme şansı bulacak.

Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe maçı A Spor'da