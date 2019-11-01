Ajax'tan Zwolle'ye geçit yok! - Zwolle 2 - 4 Ajax (MAÇ SONUCU)

Hollanda Ligi'12. haftasında PEC Zwolle ile Ajax yeşil sahada kozlarını paylaştı.



Karşılaşmanın 6. dakikasında Quincy Promes'in golüyle üstünlüğü sağlayan Ajax, 11. dakikada tekrar Promes'in gölüyle farkı 2'ye yükseltti.



Ardından David Neres, 20. dakikada gole imza atarak skoru 3-0 yaptı. İlk yarıda 35. dakikada Hamer son sözü söyledi iki takım devre arasına Ajax'ın 3-1'lik üstünlüğüyle gitt.



PEC Zwolle, 62. dakikada Mustafa Saymak'ın kaydettiği golle geri dönüş çabaları gösterdi ve farkı 1'e düşürdü. Maçta dakika 88'i gösterdiğinde sahneye David Neres çıkarak maçın skorunu ilan etti.



Bu golün ardında maçta iki takımın da başka gol bulamadı ve Ajax, PEC Zwolle'u deplasmanda 4-2'lik skorla yenerek evine 3 puanla döndü.

Karşılaşmanın böyle sonuçlanmasıyla birlikte Ajax 32 puana yükselirken. PEC Zwolle 10 puanda kaldı.