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: Bize göre penaltı değil gibi

Teknik Direktörü , Süper Lig'de Galatasaray'a 2-0 yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 2.11.2019 00:16
İsmail Kartal: Bize göre penaltı değil gibi

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, maçın dengeli başladığını belirterek, "Şansız bir golle geriye düştük. Hemen akabinde penaltıdan ikinci golü yedik. Bize göre değil gibi. Bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Oyun olarak baktığımızda rakibe çok fazla pozisyon vermeden maçı bitirdik." diye konuştu.

İkinci yarıda birkaç pozisyon bulduklarını aktaran Kartal, "Ancak bu pozisyonları değerlendiremedik. Sonuç olarak bugün kaybettik. Üzgünüz, önümüze bakıyoruz. Bu maç geride kaldı. Oyuncularımız erken yediğimiz şansız gollerden dolayı demoralize oldu. Biz moralimizi bozmadan yolumuza devam edeceğiz. Bu maç geride kaldı." ifadelerini kullandı.

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İsmail Kartal: Bize göre penaltı değil gibi
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