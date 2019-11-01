SABAH Spor yazarlarından yabancı kuralı yorumu

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yabancı sayısının kademeli olarak azaltılacağını açıklaması ile yine bu konu tartışılıyor. Peki SABAH'ın dev yazar kadrosunun bu konudaki görüşleri neler?

YABANCI ÇOK KATKILARI YOK!

Kulüplerimiz bilhassa Avrupa kupalarında başarılı bir yarışma çıkarmak için yabancı sayısının artırılmasından yanaydılar. Çünkü Avrupa'nın üst düzey liglerindeki takımların da çoğu yabancılardan kurulabiliyordu. Bu düşünceler ışığında yabancı serbestliği kuralı çıktı. Bizim futbolcularımız yeterince süre alamadığı için bu durumun Milli Takımımıza zarar verdiğini daha önce dile getirmiştik. Ben sayının inmesinden yanayım. Çünkü alınan yabancı isimler maalesef takımlarına beklenen katkıyı veremiyorlar. Dünya kadar da paralar gidiyor. Bu yüzden de düşürülmesi iyi olacak. - ÖMER ÜRÜNDÜL

TÜRK OYNATANA PARA ÖDENSİN

Ben yabancı sayısının daha da serbest bırakılmasından yanayım… Rekabeti yaşamayan gençlerimiz mecburi seçimlerden çok yüksek rakamlı sözleşmeler imzalıyor, çalışmak ve gelişmekten vazgeçiyorlardı. Şimdi şanslarını başka liglerde arayabiliyorlar. Çünkü onların tercihini engelleyecek bol sıfırlı kazançları yok. Federasyonun Milli Takımı düşünerek oynayan oyuncu sayısını artırmak istemesi doğal ama önceliği yetiştiriciliğe ve bunu öncelik yapan kulüplere destek olmaya vermeliler. Yani kim daha fazla Türk oynatıyorsa federasyonun kaynaklarından daha fazla yararlansın. Oyuncu yetiştirmek istiyorsak tam tersine onları rekabetin içine sokmak zorundayız. - GÜRCAN BİLGİÇ

İLLE DE DÜŞECEKSE SINIR 11 OLMALI...

Kulüpler için 14 yabancı formülü kanun maddesi değil… 14'e kadar var ama isteyen daha az alabilir. Ayrıca düşecekse bu yabancı sayısı 11'e düşmelidir. Çünkü tribünde oturacak yabancıya para vermek müsrifliktir. Birçok kulüp maalesef bu müsrifliği yapmaya devam ediyor. Galatasaray'dan örnek vereyim; 14 yabancısı da ilk 11'de oynayacak oyuncular. Tribüne gönderdiği isimler küskünlük yaşayıp, performans düşüklüğüne girebilir. Futbol Federasyonu kararı almadan önce kulüplerle oturup konuşmalı, "Ben yaptım oldu" gibi davranmamalıdır. Ayrıca Anadolu kulüpleri yabancı oyuncu alırken 4 Büyükler gibi büyük paralar harcamıyorlar. Yabancı oyuncuyu fazla azaltırsanız parasal konularda bu kez yerlilerle sıkıntı yaşanıyor. - LEVENT TÜZEMEN

TÜRK TEKNİK ADAMLARA SINIRLAMA GETİRMELİYİZ!

Elini kolunu sallayanın sınavsız futbol menajeri olduğu, bir sezonda 3 takım çalıştıran Türk teknik adamların ev tutmayıp otel odasında yaşadığı, 4-5 yıllık kontratı alıp tamam ben oldum diyerek yatanların olduğu yerde yabancı sayısını düşürelim de iyice dibe vuralım! Kulüplerin ekonomik olarak batık olduğu bu dönemde elinizdeki cevherleri tutamazsınız yabancılar kaparlar. Cengiz'i, Ozan'ı, Merih'i, Mert'i kaptıkları gibi. TFF, Fransa'yı örnek alıp futbolcu yetiştirme merkezleri açmalı. Profesyonel düzeyde Süper Lig kurulmadığı sürece bu kararların alınmasında istikrar sağlanamaz. Ligde 17 Türk teknik adam var. Bir çoğunun ne taktiği belli ne dizilişi. Belki de Türk teknik adamlara bir sınırlama getirmemiz gerekli. - BÜLENT TİMURLENK