Vedat’a yazık olurdu!

BUGÜN NELER OLDU

Transfer yaparken bas bas bağırmıyoruz! Luiz Gustavo kalitesinde bir futbolcu az gelmiştir Türkiye'ye... Sessiz sedasız imzayı attırdık...Tolga Ciğerci... Hangi takım böyle bir yıldıza sabır gösterir? Biz sabır gösterdik ve kazandık. Yanal ile Comolli'nin sinerjisinden mutluyumF.Bahçe Başkanı Ali Koç, beIN Sports'ta gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. G.Saray'a da taşlar atan Koç'un satır başları şöyle: "Biz transfer yaparken bas bas bağırmıyoruz. Luiz Gustavo kalitesinde bir futbolcu o bölgeye az gelmiştir Türkiye'de.Vedat Muriqi başka bir takıma gitti derken, onu transfer ettik. Çok büyük bir yatırım yaptık. Başka takıma gitseydi yazık olurdu.Tolga Ciğerci... Hangi takım böyle bir oyuncuya sabır gösterir? Sabır gösterdik çünkü karakterine ve kişiliğine inandık.""HATA yaptıktan sonra Altay'ı sürekli arıyorum, geleceğimizin kalecisi... Beğenmediğimiz Slimani, Monaco'da harikalar yaratıyor. Olmadı,İnşallah hak ettiğimiz şampiyonluğa bu sene ulaşacağız.Emre, ileride Fenerbahçe'ye sportif direktör olmaya çok müsait. Kendisi örnek bir futbolcu.""OZAN için Sergen Yalçın'a teşekkür ederim. Kulüpte herkes kendi işini yapıyor, uyum içindeyiz. En memnun olduğum konulardan biri Ersun Hoca ile Comolli'nin sinerjileri çok iyi. Cumhurbaşkanımız Fenerbahçe'yi ziyaret etti.Fenerbahçe kayrılıyor deniyor, öyle bir şey yok... Ülkede Fenerbahçe en son kayrılan kulüptür.""BIZ her gittiğimiz yerde iyi karşılanıyoruz. Galatasaray dışındaki kulüplerle ilişkimiz çok iyi. Ezeli rakip, ebedi dost ama ebedi dost kavramı 3 Temmuz sürecinde büyük darbe yedi. Yeni sayfa açmak için, bardağı yarısını dolu görmek için hala çabam var. Türkiye'nin iki en büyük kulübünün toplumu ayrıştırmaması lazım. Ben hiçbir kulübe saygısızlık yapmadım. Galatasaray'ın catering şirketi ile ilişkisi, Fenerbahçe'yi ilgilendirmez. O benim ilgilendiğim bir iş değil. Ben Fenerbahçe Başkanı olarak buradayım." (Türk Telekom Stadı'ndaki Divan'la sözleşmenin feshi konusu).