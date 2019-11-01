Vedat’a yazık olurdu!

Transfer yaparken bas bas bağırmıyoruz! Luiz Gustavo kalitesinde bir futbolcu az gelmiştir Türkiye'ye... Sessiz sedasız imzayı attırdık...
Tolga Ciğerci... Hangi takım böyle bir yıldıza sabır gösterir? Biz sabır gösterdik ve kazandık. Yanal ile Comolli'nin sinerjisinden mutluyum
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, beIN Sports'ta gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. G.Saray'a da taşlar atan Koç'un satır başları şöyle: "Biz transfer yaparken bas bas bağırmıyoruz. Luiz Gustavo kalitesinde bir futbolcu o bölgeye az gelmiştir Türkiye'de. Sessiz sedasız getirdik imzaladık.
Vedat Muriqi başka bir takıma gitti derken, onu transfer ettik. Çok büyük bir yatırım yaptık. Başka takıma gitseydi yazık olurdu. Küçüklüğünden beri Fenerbahçeli. Kalbinde F.Bahçe var.
Tolga Ciğerci... Hangi takım böyle bir oyuncuya sabır gösterir? Sabır gösterdik çünkü karakterine ve kişiliğine inandık."
EMRE SPORTİF DİREKTÖR OLUR
"HATA yaptıktan sonra Altay'ı sürekli arıyorum, geleceğimizin kalecisi... Beğenmediğimiz Slimani, Monaco'da harikalar yaratıyor. Olmadı, geçen sene helvayı yapamadık.
İnşallah hak ettiğimiz şampiyonluğa bu sene ulaşacağız. Emre Belözoğlu başkomutan olarak müthiş.
Emre, ileride Fenerbahçe'ye sportif direktör olmaya çok müsait. Kendisi örnek bir futbolcu."
CUMHURBAŞKANINA TEŞEKKÜRLER
"OZAN için Sergen Yalçın'a teşekkür ederim. Kulüpte herkes kendi işini yapıyor, uyum içindeyiz. En memnun olduğum konulardan biri Ersun Hoca ile Comolli'nin sinerjileri çok iyi. Cumhurbaşkanımız Fenerbahçe'yi ziyaret etti. Cumhurbaşkanımız bir Fenerbahçe sevdalısı. Kendisi bizi kırmadı, geldi, şereflendirdi. Teşekkür etmek istiyorum.
Fenerbahçe kayrılıyor deniyor, öyle bir şey yok... Ülkede Fenerbahçe en son kayrılan kulüptür."
GALATASARAY DIŞINDA HERKESLE ARAMIZ İYİ
"BIZ her gittiğimiz yerde iyi karşılanıyoruz. Galatasaray dışındaki kulüplerle ilişkimiz çok iyi. Ezeli rakip, ebedi dost ama ebedi dost kavramı 3 Temmuz sürecinde büyük darbe yedi. Yeni sayfa açmak için, bardağı yarısını dolu görmek için hala çabam var. Türkiye'nin iki en büyük kulübünün toplumu ayrıştırmaması lazım. Ben hiçbir kulübe saygısızlık yapmadım. Galatasaray'ın catering şirketi ile ilişkisi, Fenerbahçe'yi ilgilendirmez. O benim ilgilendiğim bir iş değil. Ben Fenerbahçe Başkanı olarak buradayım." (Türk Telekom Stadı'ndaki Divan'la sözleşmenin feshi konusu).