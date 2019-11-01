Yerli sattık yabancı aldık

Süper Lig'de yabancı kuralının değişmesi ile birlikte takımların kadrolarının yapısı da evrim geçirdi. Kademeli olarak artan yabancı oyuncu sayısı kuralın değişmesi ile birlikte tavan yaparken Süper Lig takımlarının toplam yabancı oyuncu sayısı 245'e yükseldi. Bu sezon sahaya çıkan oyuncuların oranlamasında %76.9 yabancılar oynarken son iki sezonda tam 124 milyon Euro yabancı futbolcuların transferi için harcadık.

EN FAZLA YABANCI OYUNCU MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE

TFF'den kuralın değişeceğine yönelik açıklamalar gelirken takımlar da kademeli olarak oyuncularını azaltmak zorunda kalacak. En fazla yabancı oyuncuya 17 isimle Başakşehir sahip olurken Galatasaray, Gaziantep ve Çaykur Rizespor 16 yabancıyla Başakşehir'i takipte.

124 MİLYON EURO ÖDEDİK!

Türk ekipleri yabancı kural serbestliği sonrası yurt dışına yerli oyuncu ihracına başlarken rekorlar da üst üste geldi. Son iki sezonda Yusuf Yazıcı 16,5 milyon Euro, Ozan Kabak 11 milyon Euro, Merih Demiral 9.25 milyon Euro, Okay Yokuşlu 6 milyon Euro ve Mert Çetin ise 3 milyon Euro'ya yurt dışına gitti. Bu süreçte 18 lig ekibi, yabancı oyuncular için kasasında 124 milyon Euro (800 milyon TL) çıkardı.

LIGIN %76.9'U YABANCI

Ülkelerde, şu ana kadar forma giyen oyuncuların başka federasyonlardan olma oranında da Türkiye ilk ikide yer alıyor. Süper Lig yüzde 76,9 olan karnesiyle Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin (%81,2) sonrasında ilk sırayı zorladı. Buna göre ilk beş haftada oynanan 45 karşılaşmada oyuncuların aldığı sürenin %76,9'unu yabancılar alırken, yerliler sadece yüzde 23,1'lik oranda sahada kalabildi. Yabancılara en fazla süre veren takımlar ise AEK (%94,7), G.Saray (%92,7) ve Alanyaspor (%92,2) oldu.

ALTYAPIYA 210 SANİYE AYRILDI!

Yabancılarına süre verirken cömert davranan kulüplerimiz kendi altyapılarından yetişen oyunculara A takımda süre verme değerinde de vasatın altında kaldı. Buna göre Malatya, Rize, Konya, Kasımpaşa, G.Antep, G.Saray, F.Bahçe, Denizli ve Alanya şu ana kadar kendi yetiştirdiği bir isme bile süre vermedi. Bu konuda ligin ortalaması %3.9 oldu. Bu değerde Güney Kıbrıs Rum Kesimi sonrası (%3,6) en kötü ikinci lig olurken, takımlar 90 dakikanın sadece 210 saniyesini kendi oyuncularına verebildi.

AVRUPA'DA ŞARTLI SINIRSIZLIK!

İstatistikler yabancıların hakimiyetini ortaya koyarken Avrupa'nın majör ülkelerinde ise sistem farklı. Majör ligler sınırlama getirmek yerine, altyapıdan yetiştirme oyuncuları oynatma zorunluluğu getirdi. Almanya'da akademiden yetişme 8, Belçika'da 6 oyuncu kadroda olmalı. İspanya, İtalya, İngiltere ve Fransa, AB ülkelerinden futbolcuları yabancı olarak görmezken bu ülkeler dışından geleceklere ise sınır getirmekte. İngiltere ise lig kalitesi düşmemesi için Milli Takım'da oynama sayısı üzerinden yabancılara şartlar koymakta.