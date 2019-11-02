Aslan’a pansuman

BUGÜN NELER OLDU

Kara bulutları dağıtan Cimbom, Real Madrid sınavı öncesi nefes aldıfutboluyla sonunda taraftarını tribünden kaçıran Galatasaray, Rize'yi yenerken performansıyla yine vasatı aşamadı.ayrı bir yere koyarsak ve bu sezon Galatasaray'ın en iyisidersek, sarı-kırmızılı takımdakioluruz.hâlâ sıkıntılı, forvette kim oynarsa oynasın top gitmiyor.Skor bulmak için iş bireysel yeteneğe ya da dün akşamki gibi Rize stoperi Talbi'nin kendi kalesine attığı gole ve sol bekeliyle yaptığı penaltıya kalıyor. Top oynamadığı halde 20 dakika olmadan 2-0'ı yakalayan G.Saray kalan bölümde tehlike bile yaratamadı.Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta hiç gol atılmaması tesadüf değil.yerine 11'de tercih edilenOyun görüşü hiç yok, fizik gücü zayıf, takım oyununu bozmaktan başka bir işe yaramıyor Emre!özelinde olumlu noktalara gelirsek... Lemina'nın kıpırdamasıyla Nzonzi aranmadı. Savunmada görev yapan Şener ve Ahmet Çalık, Brezilyalı oyuncular Mariano ve Marcao'nun boşluğunu doldurdu.KAZANILAN penaltıda topun başına geçerek Galatasaray'ın ikinci golünü atan Ryan Babel, Çaykur Rizespor'u seviyor. Hollandalı futbolcu, Karadeniz ekibine karşı çıktığı son 4 maçın üçünde ağları sarsarken, toplamda 4 gol kaydetti. Öte yandan Çaykur Rizespor, Babel'in kariyerinde Konyaspor, Groningen ile beraber en fazla gol attığı takım durumuna geldi.GALATASARAY'IN bu sezon Süper Lig'de kazandığı dört penaltıyı da farklı oyuncular kullandı. Bu atışlarda Ryan Babel (Ç.Rize), Florin Andone (Sivasspor) ve Younes Belhanda (Kayserispor) atışlarında başarılı olurken, Selçuk İnan (Denizli) ağları bulamadı.Rize, G.Saray maçına kadar ligde 5 golle en çok kafa golü yiyen takımdı. Karadeniz ekibi dün de Talbi'nin kendi ağlarını sarsmasıyla bu sayıyı altıya çıkardı.18Galatasaray, Rizespor'u evinde ağırladığı son 19 lig maçının sadece birini kaybetti, Cimbom 14 galibiyet ve 4 beraberlikle sahadan ayrıldı.