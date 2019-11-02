Borç 19 yıl sonra ilk kez gerileyecek

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün kümülatif borcunun 925 milyon TL olduğunu belirterek, "Ancak İstanbul'daKulübün son 19 yılında ilk kez 'borcu azaltan' bir yapıya kavuşmasını yönetim kurulum ve profesyonel çalışanlarım ile uzun çalışmalar sonunda sağladık" dedi.TRABZONSPOR'DA Göztepe maçı öncesi takımın iki kilit ismi; kaptan Sosa ve kaleci Uğurcan Çakır kart cezası sınırında. Ligde geride kalan maçlarda 3'er sarı kart gören iki futbolcu bugün de sarı kart almaları durumunda gelecek hafta Alanya maçında forma giyemeyecek.TRABZONSPOR'DA Olağan Genel Kurul 22 Kasım'da düzenlenecek. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki toplantıda çoğunluk sağlanamazsa aynı gündemle 30 Kasım'da tekrar toplanacak. Kurulda kulüp derneğinin ve bağlı şirketlerin idari, mali raporları ile kulüp denetim kurulu raporu görüşülecek. Yönetim kurulunun faaliyetleri ibraya sunulacak ve tüzüğün 29. ve 84 maddeleri kapsamında hazırlanan bütçeler oylanacak.YUNUS EMRE SEL