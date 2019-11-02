Trabzonspor'un eski gol kralı Necmi Perekli ameliyat edildi

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 71 yaşındaki eski futbolcunun bypass ameliyatı geçirdiği ifade edilerek, geçmiş olsun temennisinde bulunuldu.

Perekli'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, "Efsane futbolcumuz ve gol kralımız Necmi Perekli'ye bugün İstanbul Kolan Hastanesi'nde Prof. Dr. Ergun Demirsoy tarafından bypass ameliyatı gerçekleştirilmiştir. Sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendiğimiz efsane futbolcumuz Necmi Perekli'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." denildi.