Yeni Malatyaspor, İstanbul'da 3 puana hasret

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, İstanbul'da oynadığı 10 lig maçında galibiyet yüzü görmedi.

Sarı-siyahlı takım, üçüncü sezonunu geçirdiği Süper Lig'de İstanbul temsilcileriyle deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda istediği performansı sahaya yansıtamadı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, İstanbul ekipleriyle dış sahada oynadığı 10 karşılaşmadan 9 mağlubiyet, 1 beraberlikle ayrıldı.

2017-2018 sezonunda Kasımpaşa, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray ile İstanbul'da yaptığı maçları kaybeden BtcTurk Yeni Malatyaspor, 2018-2019 sezonunda ise deplasmanda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Kasımpaşa'ya yenildi, Medipol Başakşehir ile berabere kaldı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un İstanbul temsilcileriyle deplasmanda yaptığı lig maçlarının sonuçları şöyle:

Sezon Rakip Sonuç 2017-2018 Kasımpaşa 3-2 Fenerbahçe 3-1 Medipol Başakşehir 1-0 Beşiktaş 3-1 Galatasaray 2-0 2018-2019 Beşiktaş 2-1 Medipol Başakşehir 1-1 Kasımpaşa 3-0 Fenerbahçe 3-2 Galatasaray 3-0

KALESİNDE 24 GOL GÖRDÜ

Malatya ekibi, İstanbul'da oynadığı karşılaşmalarda kalesini gole kapatamadı.

Sarı-siyahlı takım, 2017-2018 sezonunda Kasımpaşa, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı maçlarda kalesinde 12 gol gördü.

BtcTurk Yeni Malatyaspor geçen sezon Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Galatasaray ile deplasmanda yaptığı maçlarda 12 kez meşin yuvarlağı ağlarından çıkarttı.

Malatya ekibi, İstanbul temsilcileriyle deplasmanda yaptığı maçlarda sadece sekiz kez gol sevinci yaşadı.

ÇELİKEL: "ZİRVE YARIŞINDA BİZ DE YER ALMAK İSTİYORUZ"

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'de başarılı ve emin adımlarla hedeflerine ilerlediklerini söyledi.

Bu hafta deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacaklarını hatırlatan Çelikel, "Kasımpaşa maçında hedefimiz 3 puan. Hazırlıklarımız bu yönde sürüyor. Takımımıza güveniyoruz ama karşımızda da kaliteli bir takım var. Kasımpaşa iyi bir kadroya sahip ancak biz de iyiyiz. Her maça 3 puan parolasıyla çıkıyoruz. Bu maçtan da puan veya puanlarla dönmek istiyoruz. Kasımpaşa maçını da kazanıp, zirve yarışında biz de yer almak istiyoruz." diye konuştu.

Çelikel, Süper Lig'de üçüncü sezonlarını geçirdiklerini dile getirerek, İstanbul deplasmanında oynadıkları maçlarda istedikleri sonuçları alamadıklarını ifade etti.

İyi ve kaliteli bir oyuncu grubuna sahip olduklarını belirten Çelikel, şunları kaydetti:

"İstanbul takımlarına karşı bu talihsiz tabloyu aşmak istiyoruz. Kasımpaşa maçını kazanıp taraftarımızın yüzünü İstanbul'da güldürmek istiyoruz. Takımımıza güveniyoruz. Şu an Türkiye'de ofansif oynayan en iyi takımlardan biriyiz. Kasımpaşa maçında da aynı oyunumuzu oynayıp, karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyoruz. Kasımpaşa maçını kazanıp, İstanbul'daki bu kötü gidişata 'dur' deyip, ilk galibiyetimizi almak istiyoruz."