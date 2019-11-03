Beton ördü!

Göztepe
kalecisi Beto, Trabzonspor maçlarında kalesinde devleşiyor. Portekizli eldiven, bordo- mavililere karşı oynadığı 4 maçta kalesine gelen 27 şutta 23 kurtarış yaptı. Beto, Trabzonspor'a karşı 6 Şubat 2018'deki maçın ilk yarısında 4, ikinci yarısında 5 olmak üzere 9 kurtarış yapmış 90 dakika 0-0 bitmişti. Beto dün de 6 net kurtarışla 3 puanın mimarı oldu.
Novak yıkıldı
90+4'üncü dakikada sağdan Pereira'nın ortasında uzak kale direği dibinden Novak'ın kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti. Uzatmanın son dakikasında bir puan şansını kaçıran Çek futbolcu, kendini yere bırakırken arkadaşları zor teselli etti.