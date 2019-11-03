Beton ördü!

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BUGÜN NELER OLDU

kalecisi Beto, Trabzonspor maçlarında kalesinde devleşiyor. Portekizli eldiven, bordo- mavililere karşı oynadığı 4 maçta kalesine gelen 27 şutta 23 kurtarış yaptı. Beto, Trabzonspor'a karşı 6 Şubat 2018'deki maçın ilk yarısında 4, ikinci yarısında 5 olmak üzere 9 kurtarış yapmış 90 dakika 0-0 bitmişti.90+4'üncü dakikada sağdan Pereira'nın ortasında uzak kale direği dibinden Novak'ın kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti. Uzatmanın son dakikasında bir puan şansını kaçıran