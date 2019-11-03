Futbol anarşisine yol açar!

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor'a yaptığı açıklamada MHK ve TFF'ye ateş püskürdü: "İyi niyetle mücadele eden bir takımın hakkının bu şekilde yenmesi adaletin ortadan kalktığının görüntüsünü verir. Bu sürecin sonuna kadar takipçisiyiz. Biz hakkımız olmayan bir şeyi asla istemeyiz.Hak, masaya yumruk vurarak, kapılara tekme atarak alınıyorsa futbolun marka değerine zarar verir. Bu defter artık kapanmaz.