Futbol anarşisine yol açar!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor'a yaptığı açıklamada MHK ve TFF'ye ateş püskürdü: "İyi niyetle mücadele eden bir takımın hakkının bu şekilde yenmesi adaletin ortadan kalktığının görüntüsünü verir. Bu sürecin sonuna kadar takipçisiyiz. Biz hakkımız olmayan bir şeyi asla istemeyiz. Hakkımız çalınmasın yeter... Hakkımız çalınırsa da sessiz kalıp sineye çekip arkamızı dönmeyiz.
Hak, masaya yumruk vurarak, kapılara tekme atarak alınıyorsa futbolun marka değerine zarar verir. Bu defter artık kapanmaz. Sahada oynanan oyunun neticesini belirlemek hiç kimsenin haddine değildir. Kulüplerin göreve getirdiği TFF ve kurumları bu işi adaletli yönetsin. Hukuk ve adaletin olmadığı yerde anarşi ortaya çıkar."