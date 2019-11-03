Dirar sevinci

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'de çift taraflı fıtık ameliyatı olan Nabil Dirar takıma döndü. Bu sezon gösterdiği performansla takımın en iyilerinden olan Faslı oyuncu, talihsiz sakatlığı sonrasında ameliyat masasına yatmıştı.cuma akşamı ilk kez takımla birlikte çalışırken dün hafif antrenmanda arkadaşlarına katıldı. Teknik direktör Ersun Yanal, sağlık heyeti ile görüşüp son raporları da aldı ve ardından Nabil Dirar'ı Kayserispor maçı kafilesine dahil etti.FENERBAHÇE Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kayserispor maçının diğer deplasmanlardan hiçbir farkının olmadığını söyledi. Rakibin durumunun kendilerini ilgilendirmediğini oyuncularına ısrarla tekrarlayan deneyimli teknik adam, son toplantıda şunları söyledi: "Kayserispor kadrosunda çok kaliteli oyuncuları barındıran bir takım.diye konuştu.FENERBAHÇE, maç için dün akşam Kayseri'ye gitti. Sarı-lacivertli taraftarlar şehirde takımlarını büyük bir coşkuyla karşılarken, futbolculara sevgi gösterisinde bulundular. Meşaleler yakıp tezahüratlar yapan taraftarlar, takım otobüsüne de bir süre eşlik etti.SÜPER Lig'in 10. haftasında Kayserispor deplasmanına çıkacak olan sarılacivertliler dün pas ve pres çalışması yaparken ana bölümde ise taktik idman gerçekleştirdi. Teknik Direktör Ersun Yanal, oyuncularına son uyarıları yapıp 90 dakika mücadele etmelerinin emrini verdi.