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Evde huzur kalmadı!

Yeşil-beyazlılar, Miya’nın attığı golle son anlara kadar önde götürdüğü maçta 90+4’te Yasin’in golüne engel olamadı. Sahasında yine yüzü gülmedi

Giriş Tarihi: 3.11.2019
Evde huzur kalmadı!
İttifak Holding Konyaspor, dün uzatmalarda yediği golle Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Aykut Kocaman'ın öğrencileri 37'de Miya'nın golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda iyice geriye çekilen yeşil-beyazlılara cezayı 90+4'te Yasin Pehlivan şık bir röveşata golüyle kesti. 3 maçtır kazanamayan Konya bu sonuçla puanını 13'e yükseltirken,

Kocaman'a ıslıklı protesto
KONYASPOR taraftarı, ikinci yarıdaki kötü oyun nedeniyle futbolculara tepki gösterirken, protestolardan teknik direktör Aykut Kocaman da payını aldı. Taraftarın tepkisinde haklı olduğunu söyleyen Kocaman, "Bireysel çok hata yaptık. İkinci yarı bize ait olmayan bir oyun oynadık" dedi.
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