Evde huzur kalmadı!

BUGÜN NELER OLDU

ttifak Holding Konyaspor, dün uzatmalarda yediği golle Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.İkinci yarıda iyice geriye çekilen yeşil-beyazlılara cezayı 90+4'te Yasin Pehlivan şık bir röveşata golüyle kesti. 3 maçtır kazanamayan Konya bu sonuçlayükseltirken,KONYASPOR taraftarı, ikinci yarıdaki kötü oyun nedeniyle futbolculara tepki gösterirken, protestolardan teknik direktör Aykut Kocaman da payını aldı. Taraftarın tepkisinde haklı olduğunu söyleyen Kocaman, "Bireysel çok hata yaptık. İkinci yarı bize ait olmayan bir oyun oynadık" dedi.