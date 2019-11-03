Gürcan Bilgiç, Alanyaspor - Başakşehir maçını yorumladı

Süper Lig'de zirve koltuğunda oturan Aytemiz Alanyaspor ile bu sezon da şampiyonluk yarışında olacağını gösteren Medipol Başakşehir'in karşı karşıya geldiği maçta puanlar paylaşıldı. Mücadelenin genelinde oyunun hakimi olan Akdeniz ekibi, özellikle ilk yarıda çok net fırsatlar yakalasa da aradığı golü bulamadı. İrfan Can Kahveci'nin sakatlığıyla sarsılan Medipol Başakşehir ise Visca ile girdiği pozisyonlarda hedefine ulaşamadı. İki hafta üst üste berabere kalarak tekleyen Aytemiz Alanyaspor puanını 19 yaparak liderliği tehlikeye attı. Başakşehir ise 16 puana yükseldi.

BİR GÖRÜŞ - GÜRCAN BİLGİÇ: Jokerler kelepçede

İKI teknik direktör takımının, rakibini iyice ölçüp-biçerek kurguladıkları bir maç izledik. Pozisyon sayısı olarak hayal kırıklığı yaratsa da sürekli birbirlerini zorlayan ve buna karşı çözüm üreten mücadele sahadaydı. Erol Bulut, ikinci bölgede kalabalık kalıp, pas oyununun belini kırdı. İrfan Can'ın erken sakatlığı, Mahmut'un eksikliğiyle Başakşehir'in oyun aklı özelliğini kaybetti. Sadece Visca'nın üzerinden hücumu kurgulamaya çalıştılar ve etkili de oldular. Cisse'nin sorumluluk alması, devamlı pozisyonların içinde olması Alanyaspor'un hücum temeli. Ancak rakip beki kovalamak zorunda kalan Efecan'ın rakip sahaya geçtiği bölümde de önüne Robinho geliverdi. İki taraf da 'jokerleri' kullandırtmadı birbirine.

İRFAN CAN SAKATLANDI

UEFA'nın hakkında başlattığı soruşturma sonrası Alanyalı taraftarların tribüne çağırıp birlikte asker selamı verdiği İrfan Can, 17. dakikada sakatlandı.