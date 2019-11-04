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, yeni başkanını seçecek

Kulüpler Birliği Vakfında olağanüstü genel kurul, yarın yapılacak.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 4.11.2019 13:30
Kulüpler Birliği Vakfı, yeni başkanını seçecek

Fikret Orman'ın Beşiktaş Kulübünde başkanlıktan ayrılmasının ardından vakıftaki başkanlık görevi de sona erdi. Kulüpler Birliği yarın gerçekleştirileceği olağanüstü genel kurulda yeni başkanını seçecek.

Vakfın Maslak'taki merkezinde yapılacak genel kurul, saat 13.00'te başlayacak.

2000'de kurulan Kulüpler Birliği Vakfında, İlhan Cavcav (3 dönem), Cemal Aydın, Özhan Canaydın, Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören, Halil Ünal, Göksel Gümüşdağ, Dursun Özbek ve Fikret Orman başkanlık yapmıştı. Yeni seçilecek isim, vakfın 10. başkanı olacak.

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