TFF 1. Lig puan durumu: TFF 1. Lig 10. hafta puan durumu nasıl şekillendi? İşte detaylar...

TFF 1. Lig'in 10. haftası, yapılan tek maçla tamamlandı. Ligde haftanın kapanış müsabakasında Bursaspor, sahasında Balıkesirspor ile 0-0 berabere kaldı. Sahasında Altay'ı 3-2 mağlup eden Hatayspor, puanını 20'ye çıkardı ve bir hafta aradan sonra tekrar liderlik koltuğuna oturdu. 10 hafta maçlarının bitmesiyle birlikte sporseverler TFF 1. Lig puan durumu son halini merak ederek arama motorlarında yoğun araştırmalarını sürdürüyor. 10. haftanın ardından TFF 1. Lig puan tablosu, maç sonuçlarını ve 11. hafta maç fikstürü ile ilgili detayları sizler için derledik. Peki, TFF 1. Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte detaylar...

TFF 1. LİG PUAN DURUMU

TFF 1. Lig Takımlar O G B M A Y AV P -------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. HATAYSPOR 10 6 2 2 16 11 5 20 2. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR 10 5 2 3 18 11 7 17 3. BALIKESİRSPOR 10 5 2 3 14 9 5 17 4. AKHİSARSPOR 10 5 2 3 13 10 3 17 5. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 10 5 2 3 11 8 3 17 6. FATİH KARAGÜMRÜK 10 4 4 2 15 10 5 16 7. BURSASPOR 10 6 1 3 15 13 2 16 8. ALTAY 10 4 3 3 16 14 2 15 9. KEÇİÖRENGÜCÜ 10 3 6 1 7 6 1 15 10. EKOL GÖZ MENEMENSPOR 10 4 2 4 8 11 -3 14 11. ADANA DEMİRSPOR 10 2 6 2 11 8 3 12 12. İSTANBULSPOR 10 2 6 2 16 16 0 12 13. OSMANLISPOR 10 4 1 5 13 16 -3 10 14. BOLUSPOR 10 2 3 5 10 12 -2 9 15. GİRESUNSPOR 10 2 3 5 9 16 -7 9 16. ADANASPOR 10 1 5 4 12 17 -5 8 17. ALTINORDU 10 1 3 6 9 17 -8 6 18. ESKİŞEHİRSPOR 10 2 1 7 13 21 -8 -2

NOT: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un 3'er puanı silinmiştir.

MAÇ SONUÇLARI

Hatayspor-Altay: 3-2

Ekol Göz Menemenspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 1-0

Adanaspor-Boluspor: 0-0

Akhisarspor-Adana Demirspor: 1-1

Keçiörengücü-Giresunspor: 0-0

Eskişehirspor-Osmanlıspor: 3-2

Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-1

Altınordu-İstanbulspor: 1-1

Bursaspor-Balıkesirspor: 0-0

11. HAFTA FİKSTÜRÜ

TFF 1. Lig'de 11. haftanın maç programı şöyle:

8 Kasım Cuma:

19.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor

9 Kasım Cumartesi:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor

16.30 Giresunspor-Osmanlıspor

16.30 İstanbulspor-Ekol Göz Menemenspor

19.00 Altay-Fatih Karagümrük

10 Kasım Pazar:

14.00 Keçiörengücü-Adanaspor

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Hatayspor

16.30 Boluspor-Bursaspor

19.00 Balıkesirspor-Altınordu