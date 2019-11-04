TFF 1. Lig puan durumu: TFF 1. Lig 10. hafta puan durumu nasıl şekillendi? İşte detaylar...

TFF 1. Lig'in 10. haftası, yapılan tek maçla tamamlandı. Ligde haftanın kapanış müsabakasında Bursaspor, sahasında Balıkesirspor ile 0-0 berabere kaldı. Sahasında Altay'ı 3-2 mağlup eden Hatayspor, puanını 20'ye çıkardı ve bir hafta aradan sonra tekrar liderlik koltuğuna oturdu. 10 hafta maçlarının bitmesiyle birlikte sporseverler TFF 1. Lig puan durumu son halini merak ederek arama motorlarında yoğun araştırmalarını sürdürüyor. 10. haftanın ardından TFF 1. Lig puan tablosu, maç sonuçlarını ve 11. hafta maç fikstürü ile ilgili detayları sizler için derledik. Peki, TFF 1. Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte detaylar...
TFF 1. LİG PUAN DURUMU
|TFF 1. Lig
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|HATAYSPOR
|10
|6
|2
|2
|16
|11
|5
|20
|2.
|CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
|10
|5
|2
|3
|18
|11
|7
|17
|3.
|BALIKESİRSPOR
|10
|5
|2
|3
|14
|9
|5
|17
|4.
|AKHİSARSPOR
|10
|5
|2
|3
|13
|10
|3
|17
|5.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|10
|5
|2
|3
|11
|8
|3
|17
|6.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|10
|4
|4
|2
|15
|10
|5
|16
|7.
|BURSASPOR
|10
|6
|1
|3
|15
|13
|2
|16
|8.
|ALTAY
|10
|4
|3
|3
|16
|14
|2
|15
|9.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|10
|3
|6
|1
|7
|6
|1
|15
|10.
|EKOL GÖZ MENEMENSPOR
|10
|4
|2
|4
|8
|11
|-3
|14
|11.
|ADANA DEMİRSPOR
|10
|2
|6
|2
|11
|8
|3
|12
|12.
|İSTANBULSPOR
|10
|2
|6
|2
|16
|16
|0
|12
|13.
|OSMANLISPOR
|10
|4
|1
|5
|13
|16
|-3
|10
|14.
|BOLUSPOR
|10
|2
|3
|5
|10
|12
|-2
|9
|15.
|GİRESUNSPOR
|10
|2
|3
|5
|9
|16
|-7
|9
|16.
|ADANASPOR
|10
|1
|5
|4
|12
|17
|-5
|8
|17.
|ALTINORDU
|10
|1
|3
|6
|9
|17
|-8
|6
|18.
|ESKİŞEHİRSPOR
|10
|2
|1
|7
|13
|21
|-8
|-2
NOT: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un 3'er puanı silinmiştir.
MAÇ SONUÇLARI
11. HAFTA FİKSTÜRÜ
TFF 1. Lig'de 11. haftanın maç programı şöyle:
8 Kasım Cuma:
19.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor
9 Kasım Cumartesi:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor
16.30 Giresunspor-Osmanlıspor
16.30 İstanbulspor-Ekol Göz Menemenspor
19.00 Altay-Fatih Karagümrük
10 Kasım Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Adanaspor
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Hatayspor
16.30 Boluspor-Bursaspor
19.00 Balıkesirspor-Altınordu