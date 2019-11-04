VAR nerede?

BUGÜN NELER OLDU

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta hakem Arda Kardeşler'in kararları büyük tartışma yarattı.Kayserispor ceza sahasında gerçekleşen olay sonrası Fenerbahçeliler penaltı bekledi. Ancak Kardeşler 'Devam' dedi.Arda Kardeşler, bu poziyonda oyunu devam ettirdi.Ancak hakem bu pozisyonları da es geçti. İki takımın taraftarları da verilmeyen penaltılara tepki gösterirke pozisyonlarda video yardımcı hakemim sisteminin (VAR) devreye girmemesi eleştirildi.Arda Kardeşler, kararları nedeniyle Twitter'da en çok konuşulanlar listesinde ilk sıraya yükseldi.Fenerbahçe taraftarı, Kayserispor maçı öncesinde bilet sıkıntısı yaşadı. Deplasman tarafındaki biletler tribün gruplarına verilirken bireysel olarak maça gitmek isteyen taraftar Kayseri tarafından bilet almak zorunda kaldı. Çok sayıda taraftar bu konuda sıkıntısını dile getirdi.Karşılaşmaöncesinde Kayserisporlu bir iş adamının girişimiyle sarı-kırmızılı takıma 1 milyon 200 bin TL ödeme yapıldı. Para futbolcular ve personel arasında dağıtıldı. Fenerbahçe maçı öncesinde sarı-kırmızılı takıma bu ödemeyle moral verildi ve yalnız değilsiniz mesajı iletildi.Kayserispor-F.Bahçe maçını izlemek için ciple Antalya'dan Kayseri'ye giden sarı-lacivertli taraftar, Aksaray karayolunun 33. kilometresinde kaza geçirdi. Sürücü Emrah Yakar (27), aniden karşılarına çıkan köpeği ezmemek için ani manevra yaparken, kontrolden çıkan araç devrildi. Kazada 5 kişi yaralanırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.F.Bahçe kaptanı Emre Kayserispor karşısında iyi oynadıklarını ancak yakaladıkları pozisyonları gole çeviremediklerini söyledi. Emre, "Ligin daha başındayız. Bu mağlubiyetten ders almalıyız. Kaybettiğimiz 3 puanı telafi için zamanımız var" dedi.39 yaşındaki Emre Belözoğlu, yüzde 81 pas oranıyla mücadele ederken 8 ikili mücadelenin sadece 4'ünü kazanabildi. 2 kez de rakipten top kapmayı başardı.