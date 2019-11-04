VAR nerede?

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta hakem Arda Kardeşler'in kararları büyük tartışma yarattı. 16. dakikada sarı-lacivertli takımın atağında Aymen Abdennour, Vedat Muriqi'nin dizine tabanla girdi.
Kayserispor ceza sahasında gerçekleşen olay sonrası Fenerbahçeliler penaltı bekledi. Ancak Kardeşler 'Devam' dedi. 31. dakikada Miguel Lopes, Serdar Aziz'in müdahalesi ile Fenerbahçe ceza sahasında yerde kaldı.
Arda Kardeşler, bu poziyonda oyunu devam ettirdi. 74. dakikada Mensah, 75. dakikada ise Levent Gülen'in topa elle temasında Fenerbahçeliler yine penaltı itirazında bulundu.
Ancak hakem bu pozisyonları da es geçti. İki takımın taraftarları da verilmeyen penaltılara tepki gösterirke pozisyonlarda video yardımcı hakemim sisteminin (VAR) devreye girmemesi eleştirildi. Bu arada hakem Arda Kardeşler, Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu'nun, yerde yatan Kayserisporlu Aymen Abdennour'a İngilizce küfür etmesini de duymadı.
Arda Kardeşler, kararları nedeniyle Twitter'da en çok konuşulanlar listesinde ilk sıraya yükseldi.
BİLET BULAMAYAN RAKİP TRİBÜNE!
Fenerbahçe taraftarı, Kayserispor maçı öncesinde bilet sıkıntısı yaşadı. Deplasman tarafındaki biletler tribün gruplarına verilirken bireysel olarak maça gitmek isteyen taraftar Kayseri tarafından bilet almak zorunda kaldı. Çok sayıda taraftar bu konuda sıkıntısını dile getirdi.
KAYSERİ'YE PARA DOPİNGİ
Karşılaşma
öncesinde Kayserisporlu bir iş adamının girişimiyle sarı-kırmızılı takıma 1 milyon 200 bin TL ödeme yapıldı. Para futbolcular ve personel arasında dağıtıldı. Fenerbahçe maçı öncesinde sarı-kırmızılı takıma bu ödemeyle moral verildi ve yalnız değilsiniz mesajı iletildi.
F.BAHÇELİ TARAFTARLAR KAZA GEÇİRDİ
Kayserispor-F.Bahçe maçını izlemek için ciple Antalya'dan Kayseri'ye giden sarı-lacivertli taraftar, Aksaray karayolunun 33. kilometresinde kaza geçirdi. Sürücü Emrah Yakar (27), aniden karşılarına çıkan köpeği ezmemek için ani manevra yaparken, kontrolden çıkan araç devrildi. Kazada 5 kişi yaralanırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
KAPTAN EMRE: YENİLGİDEN DERS ALMALIYIZ
F.Bahçe kaptanı Emre Kayserispor karşısında iyi oynadıklarını ancak yakaladıkları pozisyonları gole çeviremediklerini söyledi. Emre, "Ligin daha başındayız. Bu mağlubiyetten ders almalıyız. Kaybettiğimiz 3 puanı telafi için zamanımız var" dedi.
NE YAPTI?
39 yaşındaki Emre Belözoğlu, yüzde 81 pas oranıyla mücadele ederken 8 ikili mücadelenin sadece 4'ünü kazanabildi. 2 kez de rakipten top kapmayı başardı.