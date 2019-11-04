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'a ağır fatura!

Süper Lig’in 10. haftasında Kasımpaşa ile son dakikada yediği golle 2-2 berabere kalan , ligin 11. haftasındaki Göztepe müsabakasına ile birlikte 3 isimden yoksun çıkacak.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 4.11.2019 15:31
Yeni Malatyaspor'a ağır fatura!

Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa müsabakanın hakemi Halis Özkahya'ya tepkiler sürerken, 2-2 biten Kasımpaşa müsabakasının faturası ağır oldu. Malatya temsilcisinde Halis Özkahya'dan çift sarı kartla kırmızı kart görerek tribüne yollanan Sergen Yalçın, İzmir deplasmanında takımının başında yer alamayacak.

Yeni Malatyaspor'da çift sarı kartla oyundan atılan Robin Yalçın ve gördüğü sarı kartla ceza sınırına ulaşan Sakıb Aytaç da Göztepe'ye karşı forma giyemeyecek.

Bu arada tribüne gönderilen Sergen Yalçın'ın kırmızı kart görmesinde hakaret ya da küfür içeren herhangi bir durumun olmadığı, başarılı teknik adamının şiddetli itiraz nedeniyle kart gördüğü öğrenildi.

Yalçın, cezasının hakem raporlarına da bu şekilde yansıması durumunda ligin 12. haftasındaki Fenerbahçe maçında takımının başında olabilecek.

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Yeni Malatyaspor'a ağır fatura!
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