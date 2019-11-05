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8 gollü maçta kazanan yok! 4 - 4 (MAÇ SONUCU)

H grubunda yeşil sahada buluşan  ile takımları 8 gollü bir maça imza attı. Adeta gol düellosuna sahne olan karşılaşmada her iki takımın da 4'er gol atmasıyla 4-4'lük skorla maç beraberlikle sonuçlandı. İşte maça ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 6.11.2019 02:08
8 gollü maçta kazanan yok! Chelsea 4 - 4 Ajax (MAÇ SONUCU)

Şampiyonlar Ligi H grubu 4. maçında Chelsea ile Ajax'ın kozlarını paylaştığı gol düellosunda toplam 8 gol atıldı. Gollü geçen karşılaşma her iki takımında 4'er gol atması sonucunda 4-4'lük skorla sonuçlandı ve her iki takımda 1'er puanın sahibi oldu. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun ilk iki sırasındaki takımlar Chelsea ile Ajax arasındaki mücadele 4-4 sonuçlandı. Ajax'ta Blind 68, Veltman da 69. dakikada kırmızı kart gördü.

Ajax'ın golleri, 2. dakikada Abraham (kendi kalesine), 20. dakikada Promes, 35. dakikada Kepa (kendi kalesine) ve 55. dakikada Van de Beek'ten geldi.

Chelsea'nin gollerini ise 5 ve 71. dakikada penaltıdan Jorginho, 63. dakikada Azpilicueta, 74. dakikada James kaydetti.

Dördüncü hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu:

Napoli (İtalya) - Salzburg (Avusturya): 1-1

Liverpool (İngiltere) - Genk (Belçika): 2-1

F Grubu:

Barcelona (İspanya) - Slavia Prag (Çekya): 0-0

Borussia Dortmund (Almanya) - Inter (İtalya): 3-2

G Grubu:

Zenit (Rusya) - Leipzig (Almanya): 0-2

Olympique Lyon (Fransa) - Benfica (Portekiz): 3-1

H Grubu:

Chelsea (İngiltere) - Ajax (Hollanda): 4-4



Valencia (İspanya) - Lille (Fransa): 4-1

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8 gollü maçta kazanan yok! Chelsea 4 - 4 Ajax (MAÇ SONUCU)
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