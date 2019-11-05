Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Beşiktaş, Braga maçı hazırlıklarını sürdürdü

, maçı hazırlıklarını sürdürdü

, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 5.11.2019 13:51
Beşiktaş, Braga maçı hazırlıklarını sürdürdü

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan çalışma, yaklaşık 1.5 saat sürdü. İdmana, tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas Santos katılmadı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın sabah özel uçakla Porto'ya gidecek, ardından kara yolu ile Braga'ya geçecek. Beşiktaş, Braga maçı için son çalışmasını maçın oynanacağı statta yapacak. Antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı, basın toplantısı düzenleyecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Sanal eğlencenin buluşma adresi olmak istiyor
Sanal eğlencenin buluşma adresi olmak istiyor
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş, Braga maçı hazırlıklarını sürdürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN