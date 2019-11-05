Fernando Muslera tartışmasız 1 numara!

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ne istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray, pozisyon üretmekte ve gol bulmakta zorlanırken kaledeŞu ana kadar oynanan 14 resmi maçın hepsinde görev yapan Muslera, 6 maçta kalesini gole kapattı.İstatistikler de 33 yaşındaki Fernando Muslera'nın Galatasaray'daki en formda dönemini geçirdiğini gösteriyor. Muslera, sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçtiği, 34 haftanın yarısında gol yemediği 2011-12 sezonundaki ilk 14 resmi maçında da 11 gole engel olamamıştı.