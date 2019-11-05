Haber hattı

BUGÜN NELER OLDU

TAMER Tuna'nın görevden ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Göztepe'de anlaşılan isim İlhan Palut oldu. Listesindeki deneyimli alternatifleri değerlendiren Göz-Göz'de Başkan Mehmet Sepil, 42 yaşındaki Palut'ta karar kıldı. Başkan Vekili Talat Papatya'yla İzmir'de bir araya gelen, ABD'de bulunan Başkan Sepil'le de görüntülü bağlantı kuran Palut'la 3 yıllığına el sıkışıldı.Palut, takımı 2017-18 sezonunda 2'nci Lig'de şampiyon yapmıştı. Genç teknik adam, geçen sezon Hatayspor'a 1. Lig'de Play-Off finali oynatıp Süper Lig'i seri penaltılarla kaçırmıştı. Palut, yeni görevine bugün yapılacak idmanla başlayacak.KULÜPLER Birliği Vakfı'nda Fikret Orman'ın başkanlıktan ayrılmasının ardından yeni başkanı seçmek için bugün olağanüstü genel kurul yapılacak. Vakfın Maslak'taki merkezinde yapılacak genel kurul, saat 13.00'te başlayacak. 2000'de kurulan Kulüpler Birliği Vakfında, İlhan Cavcav (3 dönem), Cemal Aydın, Özhan Canaydın, Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören, Halil Ünal, Göksel Gümüşdağ, Dursun Özbek ve Fikret Orman başkanlık yapmıştı. Yeni seçilecek isim, vakfın 10. başkanı olacak.TFF 1. Lig'de Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Menemenspor'un, rakibinin kural hatası yapması nedeniyle hükmen galip sayılması bekleniyor. TFF 1. Lig'de statü gereği takımların sahada en fazla 5 yabancı oyuncu bulundurma hakkı bulunurken, Ümraniye bu kuralı ihlal ederek maçın son bölümünde 6 yabancıyla oynadı. Fernandes, Gimbert, Gomis ve Nouri karşılaşmaya 11'de başlarken, 64'te Bahadır'ın yerine Akabueze, 82' de Muhammed'in yerine Valentin Lazar oyuna dahil oldu.