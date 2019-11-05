Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam hangi maçlar var? 5 Kasım Salı maçlarının yayınlanacağı kanallar

Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam hangi maçlar var? 5 Kasım Salı maçlarının yayınlanacağı kanallar

Şampiyonlar Ligi heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 5 ve 6 Kasım tarihlerinde oynanacak Şampiyonlar Ligi 4. hafta müsabakaları için nefesler kesildi. Dev maçlara sahne olacak Şampiyonlar Ligi maçlarının ilk ayağı bugün oynanacak maçlarla start alacak. Peki bugün UEFA Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var? Peki oynanacak maçlar hangi kanaldan yayınlanacak? Bugünkü Şampiyonlar Ligi maçlarına dair merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 5.11.2019 17:44
Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam hangi maçlar var? 5 Kasım Salı maçlarının yayınlanacağı kanallar

Şampiyon Ligi 4. hafta heyecanı bu akşam itibarıyla başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olarak gösterilen Şampiyon Ligi'ndeki bu seneki tek temsilcimiz Galatasaray'ın Real Madrid ile karşılaşacağı maç yarın oynanacak. Bu akşam sahnede Barcelona, Dortmund, Liverpool gibi devler var. İşte bugün oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarının saatleri ve yayınlanacakları kanallar…

5 KASIM SALI ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

20.55 Barcelona (İspanya) - Slavia Prag (Çekya) (beINSPORTS 1)

20.55 Zenit (Rusya) - Leipzig (Almanya) (beINSPORTS 2)

23.00 Napoli (İtalya) - Salzburg (Avusturya) (beIN MAX 2)

23.00 Liverpool (İngiltere) - Genk (Belçika) (beINSPORTS 3)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Inter (İtalya) (beINSPORTS 1)

23.00 Olympique Lyon (Fransa) - Benfica (Portekiz) (beINS MAX 1)

23.00 Chelsea (İngiltere) - Ajax (Hollanda) (beINSPORTS 2)

23.00 Valencia (İspanya) - Lille (Fransa) (beINSPORTS 4)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
Sanal eğlencenin buluşma adresi olmak istiyor
Sanal eğlencenin buluşma adresi olmak istiyor
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam hangi maçlar var? 5 Kasım Salı maçlarının yayınlanacağı kanallar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN