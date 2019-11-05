Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam hangi maçlar var? 5 Kasım Salı maçlarının yayınlanacağı kanallar

Şampiyon Ligi 4. hafta heyecanı bu akşam itibarıyla başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olarak gösterilen Şampiyon Ligi'ndeki bu seneki tek temsilcimiz Galatasaray'ın Real Madrid ile karşılaşacağı maç yarın oynanacak. Bu akşam sahnede Barcelona, Dortmund, Liverpool gibi devler var. İşte bugün oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarının saatleri ve yayınlanacakları kanallar…
20.55 Barcelona (İspanya) - Slavia Prag (Çekya) (beINSPORTS 1)
20.55 Zenit (Rusya) - Leipzig (Almanya) (beINSPORTS 2)
23.00 Napoli (İtalya) - Salzburg (Avusturya) (beIN MAX 2)
23.00 Liverpool (İngiltere) - Genk (Belçika) (beINSPORTS 3)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Inter (İtalya) (beINSPORTS 1)
23.00 Olympique Lyon (Fransa) - Benfica (Portekiz) (beINS MAX 1)
23.00 Chelsea (İngiltere) - Ajax (Hollanda) (beINSPORTS 2)
23.00 Valencia (İspanya) - Lille (Fransa) (beINSPORTS 4)