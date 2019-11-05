Trabzonspor’u böyle yaktılar

Trabzonspor bu sezon hakem hatalarından canı en çok yanan takım. Bordomavililer, geride kalan 10 maçta toplam 11 net hakem hatasına maruz kalırken bu kararlar sebebiyle 12 puan kaybetti. İşte o hatalar:

■ YENİ Malatya maçında Ekuban'a yapılan net penaltıyı hakem Koray Gençerler vermedi. (Skor: 2-1)

■ F.BAHÇE maçında Zanka'nın, Nwakaeme'yi arkadan itmesini hakem Fırat Aydınus es geçti: (Skor: 1-1, Kayıp: 2 puan)

■ G.BİRLİĞİ maçının 84. dakikasında Sturridge'e yapılan net faul hakem Mete Kalkavan tarafından verilmedi ve pozisyonun devamında rakibin beraberlik golü geldi: (Skor: 2-2, Kayıp: 2 puan)

■ SIVAS deplasmanında 41. dakikada Avdijaj'a yapılan faul rakibe veriliyor ve hızlı kullanılan serbest vuruşta Trabzonspor ilk golü yiyor. 80. dakikada Sörloth'un dışarı attığı penaltıda kaleci çizgi ihlali yapıyor ama hakem Yaşar Kemal Uğurlu, penaltıyı tekrarlatmak yerine autu gösteriyor. (Skor: 1-2, Kayıp: 3 puan)



■ RIZESPOR maçının 68. dakikasında Kamil Ahmet'e faul yapıp, sarı kart gören Boldrin'in yine aynı dakikada bu sefer Sosa'nın yüzüne yaptığı müdahaleye hakem Hüseyin Göçek faulü veriyor ama 2. sarıyı göstermiyor. 76'da ise Sosa'ya yapılan faulü görmeyen Göçek, Trabzonspor'un hızlı atağını kesip, topu Rizespor'a veriyor. (Skor: 2-1)

■ BAŞAKŞEHİRLİ Crivelli'nin 38'de ceza alanında elle kestiği topa devam diyen hakem Ali Palabıyık, sarı kartı olan Skrtel'in 90+5'te Sörloth'a yaptığı faulde sarıyı vermeyip, kırmızıyı atladı. (Skor: 2-2, Kayıp: 2 puan)

■ GÖZTEPE maçının ilk yarısında Soner Aydoğdu'nun Sosa ve Yusuf'a yaptığı 3 sarı kartlık faulü vermeyen Fırat Aydınus, 2. yarının başında aynı isme sarı kart veriyor. Oysa Soner çift sarıdan atılmalıydı. 55'te ise Jerome'un Sosa'nın ayağına bastığı pozisyonda kırmızı çıkmazken, 3 dakika sonra Sörloth'un ceza alanında ayağına basılan pozisyonda Aydınus penaltıyı çalmadı. (Skor: 0-1, Kayıp: 3 puan)

Trabzonspor'dan sert açıklama! "Bunu yapanlar suç ortaklarıyla birlikte Türk futbolundan ellerini çekmelidir!"