Atalanta 1 - 1 Manchester City (MAÇ SONUCU)

Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta maçında Manchester City ile Atalanta karşılaştı. Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik skorla noktalanarak her iki takım da 12er puanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Manchester City Raheem Sterling'in kaydettiği golle üstünlüğü ele aldı, Atalanta ise bu gole karşılık olarak 49. dakikada Pasalic'in golüyle beraberliği yakaladı. Manchester City takımında Gabriel Jesus, 43. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.

KYLE WALKER KALEYE GEÇTİ

Karşılaşmanın 81. dakikasında Bravo, hakemin kırmızı kart kararıyla maç dışında kaldı ve Kyle Walker kaleye geçmek durumunda kaldı. Maçın geriye kalan süresi içerisinde kalesini başarılı şekilde koruyan Walker, berbaberlikte en fazla payı olan oyunculardan oldu.

Maçın böyle sonuçlanmasıyla Manchester City puanını 10'a yükseltirken, Atalanta hanesine ilk puanını yazdırdı.