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maçı hangi kanalda? Bayern Münih Olympiakos maçı saat kaçta, ne zaman?

UEFA B Grubu 4. Maçında Alman devi sahasında, ’u ağırlayacak. Son yılların en kötü lig performansını gösteren Alman ekibi Bundesliga’da 4. Sırada bulunuyor. Futbolseverler karşılaşma öncesi arama motoru üzerinden ‘ ve Bayern Münih Olympiakos maçı saat kaçta, ne zaman’ araştırmalarını yapıyorlar. Geride kalan 3 maçta 3 galibiyet alan ve grupta 9 puanı bulunan Bayern Münih bu akşamki karşılaşmadan galip ayrılması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek. İşte Bayern Münih Olympiakos maçı yayın kanalı ve karşılaşma ile ilgili bilgiler…

Giriş Tarihi: 6.11.2019 19:18
Bayern Münih Olympiakos maçı hangi kanalda? Bayern Münih Olympiakos maçı saat kaçta, ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Bayern Münih, sahasında Yunan ekibi Olympiakos'u ağırlayacak. Bundesliga'da başarılı bir sezon geçiremeyen ve oldukça eleştirilen Alman ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde dolu dizgin devam ediyor. Geride kalan 3 maçta 3 galibiyet alan Bayern Münih, toplamda 13 gol atıp 4 gol yedi. Peki, Bayern Münih Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? Grupta 9 puanı bulunan Bayern Münih bu akşam karşılaşmadan galibiyet ile ayrılması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek. İşte Bayern Münih Olympiakos maçı ile ilgili detaylar ve karşılaşmanın yayın kanalı…

BAYERN MÜNİH OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA VE NE ZAMAN?

Bundesliga'nın güçlü ekibi Bayern Münih, bu akşam sahasında Yunan ekibi Olympiakos'u konuk edecek. Şampiyonlar Ligi gruplarında 3 maçtan da galip ayrılan Bayern Münih, bu maçı da kazanarak liderlik koltuğunu sağlama almak istiyor. İşte, Bayern Münih Olympiakos Şampiyonlar Ligi maçı hakkında ayrıntılar...

Bayern Münih ile Olympiakos arasındaki Şampiyonlar Ligi grup maçı bu akşam oynanacak. TSİ 20.55'te başlayacak müsabaka, beIN SPORTS 2 kanalında yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH OLYMPİAKOS MUHTEMEL 11'LER

Olympiacos; José Sá; Elabdellaoui, Rúben Semedo, Meriah, Tsimikas; Guilherme; Podence, Bouchalakis, Camara, Masouras; El Arabi.

Bayern Münih: Neuer; Pavard, Javi Martínez, Lucas Hernández, Alaba; Thiago, Kimmich; Gnabry, Coutinho, Müller; Lewandowski.

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