Kızılyıldız 0 - 4 Tottenham (MAÇ SONUCU)

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. maçında Kızıl Yıldız evinde Tottenham'ı ağırladı.
Rajko Mitic Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı karşılaşmada Tottenham 4-0'lık skorla oldukça rahat bir galibiyet kazandı.
İngiliz devi Tottenham'a 3 puanı getiren goller karşılaşmanın 34. dakikadasında Lo Celso, 57. ardından 61. dakikada Son Heung-Min ve 85. dakikada Eriksen'den geldi.
Karşılaşmanın böyle sonuçlanmasıyla grubunda üst üste ikinci maçını kazanan Tottenham, puanını 7 yaparken. Grupta üst üste ikinci maçını kaybeden Kızıl Yıldız 3 puanda kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 8 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Real Madrid: 6 - Galatasaray: 0
Paris Saint-Germain: 1 - Club Brugge: 0
B Grubu
Bayern Münih: 2 - Olympiakos: 0
Kızılyıldız: 0 - Tottenham: 4
C Grubu
Dinamo Zagreb: 3 - Shakhtar Donetsk: 3
Atalanta: 1 - Manchester City: 1
D Grubu
Lokomotiv Moskova: 1 - Juventus: 2
Bayer Leverkusen: 2 - Atletico Madrid: 1