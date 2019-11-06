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0 - 4 (MAÇ SONUCU)

B grubu 4. maçında 'a konuk olan ev sahibi ekip karşısında rahat bir maç çıkararak 4 farklı skorla evien 3 puanla döndü. İşte maçın detayları...

Giriş Tarihi: 7.11.2019 02:25 Güncelleme Tarihi: 7.11.2019 02:26
Kızılyıldız 0 - 4 Tottenham (MAÇ SONUCU)

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. maçında Kızıl Yıldız evinde Tottenham'ı ağırladı.

Rajko Mitic Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı karşılaşmada Tottenham 4-0'lık skorla oldukça rahat bir galibiyet kazandı.

İngiliz devi Tottenham'a 3 puanı getiren goller karşılaşmanın 34. dakikadasında Lo Celso, 57. ardından 61. dakikada Son Heung-Min ve 85. dakikada Eriksen'den geldi.

Karşılaşmanın böyle sonuçlanmasıyla grubunda üst üste ikinci maçını kazanan Tottenham, puanını 7 yaparken. Grupta üst üste ikinci maçını kaybeden Kızıl Yıldız 3 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 8 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Real Madrid: 6 - Galatasaray: 0

Paris Saint-Germain: 1 - Club Brugge: 0

B Grubu

Bayern Münih: 2 - Olympiakos: 0

Kızılyıldız: 0 - Tottenham: 4

C Grubu

Dinamo Zagreb: 3 - Shakhtar Donetsk: 3

Atalanta: 1 - Manchester City: 1

D Grubu

Lokomotiv Moskova: 1 - Juventus: 2

Bayer Leverkusen: 2 - Atletico Madrid: 1

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Kızılyıldız 0 - 4 Tottenham (MAÇ SONUCU)
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