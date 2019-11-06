Kızılyıldız 0 - 4 Tottenham (MAÇ SONUCU)

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. maçında Kızıl Yıldız evinde Tottenham'ı ağırladı.



Rajko Mitic Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı karşılaşmada Tottenham 4-0'lık skorla oldukça rahat bir galibiyet kazandı.



İngiliz devi Tottenham'a 3 puanı getiren goller karşılaşmanın 34. dakikadasında Lo Celso, 57. ardından 61. dakikada Son Heung-Min ve 85. dakikada Eriksen'den geldi.



Karşılaşmanın böyle sonuçlanmasıyla grubunda üst üste ikinci maçını kazanan Tottenham, puanını 7 yaparken. Grupta üst üste ikinci maçını kaybeden Kızıl Yıldız 3 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 8 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:



A Grubu



Real Madrid: 6 - Galatasaray: 0



Paris Saint-Germain: 1 - Club Brugge: 0



B Grubu



Bayern Münih: 2 - Olympiakos: 0



Kızılyıldız: 0 - Tottenham: 4



C Grubu



Dinamo Zagreb: 3 - Shakhtar Donetsk: 3



Atalanta: 1 - Manchester City: 1



D Grubu



Lokomotiv Moskova: 1 - Juventus: 2



Bayer Leverkusen: 2 - Atletico Madrid: 1