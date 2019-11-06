Kulüpler Birliği yeni başkanı Mehmet Sepil kimdir? Mesleği, yaşı ve kariyeri hakkında merak edilenler

Kulüpler Birliği'nin bugün gerçekleşen olağanüstü genel kurulunda yeni başkanı seçildi. 2000 yılında kurulan ve bugüne kadar İlhan Cavcav, Cemal Aydın, Özhan Canaydın, Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören, Halil Ünal, Göksel Gümüşdağ, Dursun Özbek ve Fikret Orman'ın başkanlık ettiği Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Mehmet Sepil oldu. 2014 yılından bu yana Göztepe'de başkanlık görevini sürdüren Mehmet Sepil kimdir, hangi okullarda okudu, ne iş yapıyor? İşte yeni başkan ile ilgili merak edilen detaylar…

MEHMET SEPİL KİMDİR?

Mehmet Sepil, 8 Mart 1955 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Mehmet Sepil, Ankara'da Orta Doğu ve Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezunudur.

Sepil, yine ODTÜ'de Kıyı ve Liman Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. 30 yıldan fazla inşaat mühendisliği, inşaat ve yüksek teknoloji şirketlerinde mali ve idari yöneticiliği yapan Sepil, NATO, ABD ve Türk hükümeti ile ilgili özel sektör projelerinde çalıştı. 2011'de İngiliz şirketi ile birleşmesine kadar Irak'ta faaliyet gösteren bir petrol şirketinin CEO'luğunu yapan Sepil, 2012 verilerine göre 500 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 34. iş adamı olarak belirlenmişti.

Ayrıca Sepil'in, Ege mutfağını dünyaya tanıtma hedefiyle kurduğu bir restoranlar zinciri bulunuyor. İzmir, Alsancak'ta Mancar isimli bir mekanı vardır. Mehmet Sepil ayrıca Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) üyesidir. İşleri nedeniyle bütün dünyayı gezdiği bilinir.

Bir dönem Japonya'da okumayı istemiş ancak ailesi izin vermemiştir. Genellikle takım elbise giymek yerine spor ve modern giyinmektedir. 3 Kasım 2017 tarihinde 98 yaşındaki annesi Aliye Sepil hayatını kaybetmiştir.