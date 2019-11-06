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'e saldırı anının yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar

ekiplerinden 'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu ile Bosna Hersekli oyuncu 'a bıçaklı saldırı girişimi iddiasıyla yargılanan sanıklardan Jordan Northover da suçunu itiraf etti. Öte yandan saldırı anıyla ilgili olarak yeni görüntüler de ortaya çıktı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 6.11.2019 23:00 Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 23:02
Mesut Özil'e saldırı anının yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar

Londra'da gerçekleştirilen duruşmada, 26 yaşındaki Northover, 25 Temmuz'da yaşanan bıçaklı saldırı girişiminde Arsenal takımı oyuncularından Mesut ile Kolasinac'ın eşyalarını çalmaya çalıştığını kabul etti.

Mahkeme hakimi, suçunu daha önce itiraf eden Ashley Smith için 8 Kasım Cuma günü, Northover hakkında ise ileri bir tarihte karar verileceğini duyurdu.

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İngiltere'nin başkenti Londra'da 25 Temmuz'da araçta bulundukları sırada motosikletli iki kişinin bıçaklı saldırı girişimiyle karşı karşıya kalan Mesut Özil ve Sead Kolasinac, güvenlik gerekçesiyle Arsenal'in sezon başındaki lig maçlarında kadroya alınmamıştı.

Londra Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saldırıda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan Ashley Smith ile Jordan Northover'ın, hırsızlığa teşebbüs ve silahlı saldırı girişiminden mahkemeye çıkarılacağı belirtilmişti.

Mesut Özil'e saldırı davasında itiraf

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Mesut Özil'e saldırı anının yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar
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