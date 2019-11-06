Omuz omuza 110 bine ulaştı

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin başkanlığa gelmesinin ardından değişen atmosferde taraftar da elini taşın altına koyarak kulübe destek olmak için çaba harcıyor. Siyah-beyazlılarda kısa bir süre önce başlatılankampanyasında satılan forma sayısı 110 bine yaklaştı. Aynı zamanda Beşiktaş'ın kendi üretimi olan Kartal Yuvası etiketli ürünlerinde de satış patlaması olduğu belirtilirken mağazalardanKampanyaya forma satın alarak katılan başkan Çebi ve ekibinin ise taraftarın desteğinden son derece memnun olduğu öğrenildi.