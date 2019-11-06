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Omuz omuza 110 bine ulaştı

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol
Giriş Tarihi: 6.11.2019
Omuz omuza 110 bine ulaştı
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin başkanlığa gelmesinin ardından değişen atmosferde taraftar da elini taşın altına koyarak kulübe destek olmak için çaba harcıyor. Siyah-beyazlılarda kısa bir süre önce başlatılan 'Omuz Omuza Kartal Yuvası'na' kampanyasında satılan forma sayısı 110 bine yaklaştı. Aynı zamanda Beşiktaş'ın kendi üretimi olan Kartal Yuvası etiketli ürünlerinde de satış patlaması olduğu belirtilirken mağazalardan elde edilen cironun iki haftada 40 milyon TL'ye yaklaştığı kaydedildi. Kampanyaya forma satın alarak katılan başkan Çebi ve ekibinin ise taraftarın desteğinden son derece memnun olduğu öğrenildi.
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Omuz omuza 110 bine ulaştı
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