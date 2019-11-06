Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kuraları bugün çekiliyor

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Spor farkıyla futbolseverlerle buluşan Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. tur kura çekimi bugün İstanbul'da yapılacak.
Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşecek çekim, saat 15.00'te başlayacak. A Spor, eşleşmeleri de naklen ekrana getirecek. 5. turda bir önceki elemeyi geçen 27 takım ile Süper Lig'de geçen sezonu ilk 5'te bitiren Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor
mücadele edecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak turda ilk karşılaşmalar 3, 4 ve 5 Aralık'ta
, rövanş müsabakaları ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta yapılacak.
5. TURA KATILACAK TAKIMLAR
GALATASARAY
BAŞAKŞEHIR
BEŞIKTAŞ
TRABZONSPOR
YENI MALATYASPOR
FENERBAHÇE
HEKIMOĞLU TRABZON
ALTINORDU
ANTALYASPOR
EYÜPSPOR
ALTAY
ADANASPOR
ALANYASPOR
VAN SPOR
24ERZINCANSPOR
SAMSUNSPOR
KEÇIÖRENGÜCÜ
MANISA FK
KASIMPAŞA
TUZLASPOR
KARAGÜMRÜK
İSTANBULSPOR
BB. ERZURUMSPOR
EROKSPOR
GÖZTEPE
Ç.RIZESPOR
BURSASPOR
SIVASSPOR
KIRKLARELISPOR
KAYSERISPOR
GAZIANTEP FK
DENIZLISPOR