Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kuraları bugün çekiliyor

BUGÜN NELER OLDU

Spor farkıyla futbolseverlerle buluşanRiva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşecek çekim, saat 15.00'te başlayacak. A Spor, eşleşmeleri de naklen ekrana getirecek. 5. turda bir önceki elemeyi geçen 27 takım ile Süper Lig'de geçen sezonu ilk 5'te bitirenmücadele edecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak turda, rövanş müsabakaları ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta yapılacak.GALATASARAYBAŞAKŞEHIRBEŞIKTAŞTRABZONSPORYENI MALATYASPORFENERBAHÇEHEKIMOĞLU TRABZONALTINORDUANTALYASPOREYÜPSPORALTAYADANASPORALANYASPORVAN SPOR24ERZINCANSPORSAMSUNSPORKEÇIÖRENGÜCÜMANISA FKKASIMPAŞATUZLASPORKARAGÜMRÜKİSTANBULSPORBB. ERZURUMSPOREROKSPORGÖZTEPEÇ.RIZESPORBURSASPORSIVASSPORKIRKLARELISPORKAYSERISPORGAZIANTEP FKDENIZLISPOR