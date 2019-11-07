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2 - 1 (MAÇ SONUCU)

C grubu 4 maçında evinde 'yi 2-1'lik skorla devirdi. İşte maçın tüm detayları...

Giriş Tarihi: 7.11.2019 23:24 Güncelleme Tarihi: 7.11.2019 23:24
Basel 2 - 1 Getafe (MAÇ SONUCU)

UEFA Avrupa Ligi C grubu 4. maçında Basel evinde konuk ettiği Getafe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Puanını 10 yapan yapan Basel adını son 32 turuna yazdırmayı başardı. İşte maçın detayları...

Gruptaki diğer karşılaşmada ise Basel, sahasında Getafe'yi 2-1 mağlup etti. Puanını 10'a çıkaran Basel, adını son 32 turuna yazdırdı. Basel'i, 6'şar puanla Krasnodar ve Getafe izledi. Bir puanda kalan Trabzonspor ise turnuvaya veda etti.

Dördüncü haftanın ikinci gününde, TSİ 20.55'te başlayan maçların sonuçları şöyle:

A Grubu:

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Karabağ (Azerbaycan): 2-1

Dudelange (Lüksemburg) - Sevilla (İspanya): 2-5

B Grubu:

Kopenhag (Danimarka) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 1-1

Lugano (İsviçre) - Malmö (İsveç): 0-0

C Grubu:

Basel (İsviçre) - Getafe (İspanya): 2-1

Krasnodar (Rusya) - Trabzonspor: 3-1

TakımlarOGBMAYAvP

Basel
4310103710

Krasnodar
420268-26

Getafe
42024406

Trabzonspor
401338-51

D Grubu:

LASK (Avusturya) - PSV (Hollanda): 4-1

Rosenborg (Norveç) - Sporting Lizbon (Portekiz): 0-2

E Grubu:

Cluj (Romanya) - Rennes (Fransa): 1-0

Lazio (İtalya) - Celtic (İskoçya): 1-2

F Grubu:

Standard Liege (Belçika) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 2-1

L Grubu:

Astana (Kazakistan) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-5

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Basel 2 - 1 Getafe (MAÇ SONUCU)
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