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Dudelange 2 - 5 Sevilla (MAÇ SONUCU)

A grubu 4. maçında Dudelange deplasmanına giden Sevilla ev shibi ekibi 5-2'lik farklı skorla yenerek 3 puanın sahibi oldu. İşte maçın detayları...

Giriş Tarihi: 7.11.2019 23:36 Güncelleme Tarihi: 7.11.2019 23:39
Dudelange 2 - 5 Sevilla (MAÇ SONUCU)

UEFA Avrupa Ligi A grubu 4. maçında Dudelange deplasmanında Sevilla 5-2'lik skorla rakibini evinde yenerek 3 puanın sahibi oldu. İşte maça ilişkin tüm detaylar...

Dudelange deplasmanından 5-2 galip ayrılan Sevilla, A Grubu'nda 4'te 4 yaptı.

Sevilla maçın böyle sonuçlanmasıyla adını son 32 turuna yazdırmayı başardı.

Dördüncü haftanın ikinci gününde, TSİ 20.55'te başlayan maçların sonuçları şöyle:

A Grubu:

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Karabağ (Azerbaycan): 2-1

Dudelange (Lüksemburg) - Sevilla (İspanya): 2-5

B Grubu:

Kopenhag (Danimarka) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 1-1

Lugano (İsviçre) - Malmö (İsveç): 0-0

C Grubu:

Basel (İsviçre) - Getafe (İspanya): 2-1

Krasnodar (Rusya) - Trabzonspor: 3-1

D Grubu:

LASK (Avusturya) - PSV (Hollanda): 4-1

Rosenborg (Norveç) - Sporting Lizbon (Portekiz): 0-2

E Grubu:

Cluj (Romanya) - Rennes (Fransa): 1-0

Lazio (İtalya) - Celtic (İskoçya): 1-2

F Grubu:

Standard Liege (Belçika) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 2-1

L Grubu:

Astana (Kazakistan) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-5

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Dudelange 2 - 5 Sevilla (MAÇ SONUCU)
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