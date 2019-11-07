Dudelange 2 - 5 Sevilla (MAÇ SONUCU)

UEFA Avrupa Ligi A grubu 4. maçında Dudelange deplasmanında Sevilla 5-2'lik skorla rakibini evinde yenerek 3 puanın sahibi oldu. İşte maça ilişkin tüm detaylar...
Dudelange deplasmanından 5-2 galip ayrılan Sevilla, A Grubu'nda 4'te 4 yaptı.
Sevilla maçın böyle sonuçlanmasıyla adını son 32 turuna yazdırmayı başardı.
Dördüncü haftanın ikinci gününde, TSİ 20.55'te başlayan maçların sonuçları şöyle:
A Grubu:
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Karabağ (Azerbaycan): 2-1
Dudelange (Lüksemburg) - Sevilla (İspanya): 2-5
B Grubu:
Kopenhag (Danimarka) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 1-1
Lugano (İsviçre) - Malmö (İsveç): 0-0
C Grubu:
Basel (İsviçre) - Getafe (İspanya): 2-1
Krasnodar (Rusya) - Trabzonspor: 3-1
D Grubu:
LASK (Avusturya) - PSV (Hollanda): 4-1
Rosenborg (Norveç) - Sporting Lizbon (Portekiz): 0-2
E Grubu:
Cluj (Romanya) - Rennes (Fransa): 1-0
Lazio (İtalya) - Celtic (İskoçya): 1-2
F Grubu:
Standard Liege (Belçika) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 2-1
L Grubu:
Astana (Kazakistan) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-5