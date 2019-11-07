Kemik kadro dönüyor

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, sakatların durumu hakkında'a açıklamalarda bulundu. Güven, Sosa'nın Göztepe maçında sağ ayak bileğine aldığı darbeye dayalı olarak Krasnodar karşısında riske edilmeyeceğini ve Alanya maçına yetiştirilmeye çalışılacağını söyledi. Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak'ın da koşulara başladığını aktaran Güven,derken, Onazi için de,ifadesini kullandı.Sol ayak tarak kemiği kırılan ve 2 aydır takımdan uzak kalan Caleb Ekuban'ın İtalya'daki tedavi ve rehabilitasyon sürecinin bittiğini de belirten Yaşar Kibar Güven,ifadelerini kullandı.Ağrıları olduğu için son oynanan Göztepe maçının kadrosundan çıkarılan Sturridge'in son yapılan kontrollerinde çok ciddi bir soruna rastlanmadığını belirten Sağlık Kurulu Başkanı Güven,şeklinde konuştu.