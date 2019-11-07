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Kemik kadro dönüyor

Trabzonspor'da Alanya maçı öncesi moralleri yükselten gelişme. Sağlık Kurulu Başkanı Güven, Sosa'nın Krasnodar maçında riske edilmeyeceğini, ve Abdulkadir Parmak ile birlikte Alanya karşısında forma giyebileceğini söyledi

YUNUS EMRE SEL Futbol
Giriş Tarihi: 7.11.2019
Kemik kadro dönüyor
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, sakatların durumu hakkında SABAH'a açıklamalarda bulundu. Güven, Sosa'nın Göztepe maçında sağ ayak bileğine aldığı darbeye dayalı olarak Krasnodar karşısında riske edilmeyeceğini ve Alanya maçına yetiştirilmeye çalışılacağını söyledi. Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak'ın da koşulara başladığını aktaran Güven, "İkisi de iyiye doğru gidiyor. Ağrıları azaldığında forma giymeye hazır olacaklar. Alanya maçında oynayabilirler" derken, Onazi için de, "Kendisi takımla birlikte çalışmalara başladı. Ay sonunda oynayacak duruma gelir" ifadesini kullandı.

EKUBAN'DA GERİ SAYIM!
Sol ayak tarak kemiği kırılan ve 2 aydır takımdan uzak kalan Caleb Ekuban'ın İtalya'daki tedavi ve rehabilitasyon sürecinin bittiğini de belirten Yaşar Kibar Güven, "Cumartesi Trabzon'a gelecek ve burada çalışmalara devam edecek. Milli ara hem Ekuban hem de diğer sakatlar için önemli bir fırsat. Bu arada Ekuban'ın da önemli derecede iyileşeceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

STURRİDGE DE TEMİZ
Ağrıları olduğu için son oynanan Göztepe maçının kadrosundan çıkarılan Sturridge'in son yapılan kontrollerinde çok ciddi bir soruna rastlanmadığını belirten Sağlık Kurulu Başkanı Güven, "Son çekilen filmler öncekilere göre temiz çıktı. Tabi ki oyuncumuzun da kendisini iyi hissetmesi gerekiyor. Bunun için tedavimiz devam ediyor" şeklinde konuştu.

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Kemik kadro dönüyor
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