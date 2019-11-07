Kriz, fırsat olabilir

KRASNODAR'DA

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve Sörloth, Krasnoodar maçı öncesi basının karşısına çıktı. Gençlerle kadroyu takviye ettiklerini söyleyen Karaman, "Belki genç oyuncularımız şans bularak kendilerini gösterecekler. İşimizin zor olduğunu biliyoruz ama biz psikolojik olarak maça hazırız" dedi. Sörloth ise, "Rakibimizi ilk maçta elimizden kaçırdık. Bu sefer kazanmak istiyoruz" yorumunu yaptı.Trabzon'dan özel uçakla hareket eden bordo-mavili kafile, yaklaşık 1 saatlik yolculuğun ardından Krasnodar'a ulaştı. Konsolosluk yetkilileri tarafından karşılanan kafileyi havalimanı çıkışında da bordo-mavili taraftarlar bekliyordu. Taraftarlar, teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.