2004 doğumlu Emre Demir Kayserispor'da ilk golünü attı! Emre Demir kimdir ve nereli?

Genç oyunculara verdiği değerle bilinen Samet Aybaba, bugün Gençlerbirliği karşısında 2004 doğumlu Emre Demir'i oyuna aldı. Emre Demir de oyuna girdikten sonra golünü atarak Süper Lig tarihine geçti. Emre Demir kimdir ve nereli? Bu soru da en çok ilgi gören konular arasında yer alıyor. 15 yaş 298 günlükken Kayserispor formasıyla golünü atan Emre Demir, Süper Lig tarihinde gol atan en genç futbolcu olarak adını tarihe yazdırdı.

2004 DOĞUMLU EMRE DEMİR KİMDİR?

15 Ocak 2004 yılında Mersin ilçesinde dünyaya gelen Emre Demir, 10 numara pozisyonunda oynuyor. Aynı zamanda Türkiye U17 takımında da forma giyen Emre Demir, Ankara'da Gençlerbirliği'ne attığı golle birlikte Süper Lig'in en genç gol atan oyuncusu olarak adını tarihe yazdırdı.

Emre Demir aynı zamanda Barcelona altyapısında denenmiş, PSG altyapısında da eğitim almıştı.