Bonjour, je suis Yusuf!

BUGÜN NELER OLDU

Yusuf Yazıcı, Lille Teknik Direktörü Galtier ile çıktığı basın toplantısında Fransızca konuşarak sürpriz yaptı. Milli futbolcu sözlerine, "Fransızca öğrenmeye başladığımı söylemek istiyorum" diye başlarken, şunları söyledi:* MERHABA, BEN YUSUF