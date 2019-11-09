Bonjour, je suis Yusuf!

Yusuf Yazıcı, Lille Teknik Direktörü Galtier ile çıktığı basın toplantısında Fransızca konuşarak sürpriz yaptı. Milli futbolcu sözlerine, "Fransızca öğrenmeye başladığımı söylemek istiyorum" diye başlarken, şunları söyledi: "Artık hocamın direktiflerini anlıyorum. Başlarda takım arkadaşlarıma göre fiziksel olarak daha gerideydim. Git gide daha iyi konuma geldim. Buraya gelirken beni nelerin beklediğini biliyordum. Gördüğünüz gibi zaman geçtikte saha içerisinde daha iyi performans gösteriyorum. Şampiyonlar Ligi benim için çocukluğumdan beri bir rüya. Tabii ki Valencia maçında gol atabilirdim. Eğer atsaydım bu bazı şeyleri değiştirecekti. Ama futbol böyle bir şey. Elimizdeki maçı kaybettiğimiz için üzgünüz."
* MERHABA, BEN YUSUF