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'lu Everton deplasmanda kazandı

İngiltere ekiplerinden milli oyuncu 'un formasını giydiği Everton, deplasmanda Southampton'ı 2-1 mağlup etti. İşte detaylar...

AA Futbol
Giriş Tarihi: 10.11.2019 00:35 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 00:38
Cenk Tosun'lu Everton deplasmanda kazandı

İngiltere Premier Lig'in 12. hafta mücadelesinde Everton, St. Mary's Stadı'nda Southampton'ın konuğu oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, 4. dakikada Tom Davies'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Southampton, 50. dakikada Danny Ings'in ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Everton, 75. dakikada Richarlison'un golüyle yeniden 2-1 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Everton formasıyla geçen hafta Tottenham karşısında ağları sarsmasının ardından bu maça ilk 11'de başlayan Cenk Tosun, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Bu sonuçla Everton puanını 14'e çıkarırken, Southampton 8 puanda kaldı.

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Cenk Tosun'lu Everton deplasmanda kazandı
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