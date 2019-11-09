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Düellodan zirveye

İki takımın da 10 kişi kaldığı maçta , 'yı devirdi. Vedat'ın iki penaltı golüne rağmen 10 kişi kalan rakibine iki kere yakalanan Fenerbahçe'yi 'in kafa golü rahatlattı. Isla atılınca maç yine zora girse de sarı-lacivevertli ekip 90 dakikadan 3 puanla ayrıldı. Fenerbahçe maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu

VOLKAN DEMİR Futbol
Giriş Tarihi: 9.11.2019
Düellodan zirveye
Maçın Röntgeni
GAZİANTEP ve Konya maçlarında gerçek kanat oyuncularıyla oynanan oyun, Kasımpaşa maçı öncesinde Fenerbahçe'nin rahat kazanacağı yönünde bir beklenti oluşturmuştu. Ancak hesaba katılmayan Emre'nin yokluğunun Fenerbahçe oyunu üzerine etkisiydi.
FENERBAHÇE hiç pozisyon bulmadan öne geçti. Kasımpaşa beraberliği yakaladı, yine penaltıya yakalandı. Penaltı sonrasında Karim Hafez'in gördüğü gereksiz kırmızı kart, sarı-lacivertlilerin ekmeğine yağ sürdü. Buna rağmen Paşa 2-2'yi yakaladı.
ANCAK Serdar'ın golü krizin kısa sürmesini sağladı. Fenerbahçe artık tempoyu düşürüp farkı artıracak derken, bu kez Isla gereksiz şekilde atıldı ve Kasımpaşa yeniden oyuna girdi. 10'a 10 oynanan oyunda Fenerbahçe'nin üzerindeki gerginlik net görülüyordu.
TAKIM Kayseri mağlubiyetinin ardından bu maçta yaşanacak puan kaybının stresini 90 dakika yaşadı. Bu maçın ortaya çıkardığı en net sonuç şu: Kruse veya Emre olmazsa bu takım üretken olamıyor. Teknik direktör Yanal'ın buna acil bir çözüm bulması gerekiyor.

VEDAT ATARSA 3 PUAN CEPTE
Fenerbahçe, Kosovalı forveti Vedat Muriqi'in gol attığı maçlarda kazanma geleneğini dün de sürdürdü. Sarılacivertliler, Kasımpaşa ile birlikte Vedat'ın gol attığı 6 maçtan 18 puan topladı. Gol sayısını 7'ye çıkaran Vedat ise Kosova Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı. Teknik direktör Bernard Challandes tarafından, Kosova'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Çekya ve İngiltere ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna çağrılan Muriqi'in elemelerde 6 maçta 4 gol ve iki asisti var. Kosova, 14 Kasım'da deplasmanda Çekya, 17 Kasım'da ise evinde İngiltere ile karşılaşacak.

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Fenerbahçe, Süper Lig'de Nisan 2019'dan bu yana ilk kez kırmızı kart gördü. Sarı lacivertlilerin ligde gördüğü son üç kırmızı kart iç sahada çıktı.

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Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa'yla karşılaştığı son 14 maçta yenilmedi. Kanarya bu mücadelelerde 12 galibiyet elde ederken, 2 kez de berabere kaldı.

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