Düellodan zirveye

BUGÜN NELER OLDU

ve Konya maçlarında gerçek kanat oyuncularıyla oynanan oyun, Kasımpaşa maçı öncesindeyönünde bir beklenti oluşturmuştu. Ancak hesaba katılmayan Emre'nin yokluğunun Fenerbahçe oyunu üzerine etkisiydi.hiç pozisyon bulmadan öne geçti. Kasımpaşa beraberliği yakaladı, yine penaltıya yakalandı. Penaltı sonrasındasarı-lacivertlilerin ekmeğine yağ sürdü. Buna rağmen Paşa 2-2'yi yakaladı.Serdar'ın golü krizin kısa sürmesini sağladı. Fenerbahçe artık tempoyu düşürüp farkı artıracak derken, bu kez10'a 10 oynanan oyunda Fenerbahçe'nin üzerindeki gerginlik net görülüyordu.Kayseri mağlubiyetinin ardından bu maçta yaşanacak puan kaybının stresini 90 dakika yaşadı. Bu maçın ortaya çıkardığı en net sonuç şu:Teknik direktör Yanal'ın buna acil bir çözüm bulması gerekiyor.Fenerbahçe, Kosovalı forveti Vedat Muriqi'in gol attığı maçlarda kazanma geleneğini dün de sürdürdü. Sarılacivertliler, Kasımpaşa ile birlikte Vedat'ın gol attığı 6 maçtan 18 puan topladı. Gol sayısını 7'ye çıkaran Vedat ise Kosova Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı. Teknik direktör Bernard Challandes tarafından, Kosova'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Çekya ve İngiltere ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna çağrılan Muriqi'in elemelerde 6 maçta 4 gol ve iki asisti var. Kosova, 14 Kasım'da deplasmanda Çekya, 17 Kasım'da ise evinde İngiltere ile karşılaşacak.Fenerbahçe, Süper Lig'de Nisan 2019'dan bu yana ilk kez kırmızı kart gördü. Sarı lacivertlilerin ligde gördüğü son üç kırmızı kart iç sahada çıktı.Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa'yla karşılaştığı son 14 maçta yenilmedi. Kanarya bu mücadelelerde 12 galibiyet elde ederken, 2 kez de berabere kaldı.