Ersun Yanal: Oyunumuzu geliştirmeliyiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal galibiyete rağmen futbolu eleştirdi. Yanal maçın ardından şunları söyledi: "Oyundan mutlu değilim. İyi oyunlarla kaybettiğimiz maçları düşünürsek orada da mutlu değildim.
Bundan çok daha iyisini oynamalıyız. Hiçbir mazeret yok.
Başkandan en genç oyuncuya kadar birçok şeyi değiştirmek için geldik. Ve değiştireceğiz. Oyunun içinde herkesin tutumu daha güvenli ve inandırıcı olmalıydı.
Eğer bir oyunu forse etmek istiyorsanız, Fenerbahçe duruşunu sergilemelisiniz. Penaltı kararları herkes tarafından irdelenecek. Kasımpaşa ligde değişik sonuç alabilecek bir takım.
Oyunları daha fazla olgunlaşmış. Oyunumuzdan hiç memnun değilim."
SONUÇ ALMALIYIZ
"Golleri atsak daha memnun olacağım. İstatistiklerin karşılığı olan golleri atmalıyız. Bu da olacak. Takımın koşmakla ilgili problemi yok. 118 km koştuk. Yüksek şiddetli koşularda da ligin liderlerindeniz.
Fenerbahçe istatistiklerde hep lider. Oyunumuzu daha da geliştirmeliyiz."