Ersun Yanal: Oyunumuzu geliştirmeliyiz

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal galibiyete rağmen futbolu eleştirdi. Yanal maçın ardından şunları söyledi: "Oyundan mutlu değilim.Bundan çok daha iyisini oynamalıyız.Başkandan en genç oyuncuya kadar birçok şeyi değiştirmek için geldik. Ve değiştireceğiz.Eğer bir oyunu forse etmek istiyorsanız, Fenerbahçe duruşunu sergilemelisiniz. Penaltı kararları herkes tarafından irdelenecek.Oyunları daha fazla olgunlaşmış. Oyunumuzdan hiç memnun değilim.""Golleri atsak daha memnun olacağım. İstatistiklerin karşılığı olan golleri atmalıyız. Bu da olacak. Takımın koşmakla ilgili problemi yok.Fenerbahçe istatistiklerde hep lider. Oyunumuzu daha da geliştirmeliyiz."