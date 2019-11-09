Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fenerbahçe'nin Visca ve İrfan Can Kahveci transferleri için flaş sözler

'nin Visca ve Kahveci transferleri için flaş sözler

'den 'nin listesinde yer aldığı yazılan Başakşehirli Edin Visca ve Kahveci ile ilgili dikkat çeken sözler geldi.

Giriş Tarihi: 9.11.2019 14:45 Güncelleme Tarihi: 9.11.2019 14:50
Fenerbahçe'nin Visca ve İrfan Can Kahveci transferleri için flaş sözler

Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol adlı programda Fenerbahçe'nin Başakşehir'den Visca ve İrfan Can'ı transfer etmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Fenerbahçe'nin transfer politikası sorulan Dilmen, "Bakın ben su içiyorum. İrfan Can ve Visca'yı isteyen Fenerbahçe de böyle bir bardak su içsin. Gazetelerin yazdığına bakmayan siz. Bir kere Başakşehir şampiyonluk adayı, Avrupa'da iyi gidiyor ve ekonomik olarak çok güçlü. Oyuncular gitmek ister, Fenerbahçe büyük bir camia ama bu ekonomik şartlarda olmaz. Futbolcu satmadan alma lüksü yokken Fenerbahçe'nin, İrfan Can'la Visca'yı alma şansı da yok." şeklinde konuştu.

Ömer Üründül, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını yorumladı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'nin Visca ve İrfan Can Kahveci transferleri için flaş sözler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN