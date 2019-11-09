BUGÜN NELER OLDU

0 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildiğinde grup liderliği için favori gösterilen Beşiktaş'ın serüveni hüsranla sonuçlandı. Portekiz'e 6 önemli oyuncusunu götürmeyen siyah-beyazlılar Braga'ya deplasmanda 3-1 mağlup olarak Avrupa Ligi'ne veda etti. İki yıl önce Şampiyonlar Ligi'nde namağlup gruptan çıkan, son 16 turu oynayan Beşiktaş'taki bu geriye gidiş taraftarın da keyfini kaçırdı.Sosyal medyada duruma tepki gösteren Beşiktaşlı futbolseverler, "Beşiktaş her gittiği yerde başarılı olmak için sahaya çıkar. Böyle bir maç nasıl önemsenmez. Napoli'yi, Porto'yu dize getiren, namağlup Şampiyonlar Ligi grubundan çıkarak tarih yazan takımdan şu duruma gelmek üzücü." yorumlarında bulundu.Braga'nın rahat bir oyunla Beşiktaş'ı 3-1 yenmesi Portekiz medyasını da şaşırttı. Kendi liginde 10. sırada bulunan ve kötü günler geçiren Braga'dan pek umutlu olmayan Portekizli gazeteciler, "Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nden vazgeçmiş olduğunu düşünemedik. Şansları devam ediyordu ama kullanmak istemediler. Braga'nın bu kadar rahat kazanması gerçekten şaşırtıcı" ifadelerini kullandı.