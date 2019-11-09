Ocak’ta operasyon

Beşiktaş'ta göreve geldiği günden bu yana ekonomik sorunlarla uğraşan, futbolculara 105 milyon TL ödeyip alacakları sıfırlayan yeni yönetimin önünde iki önemli gündem maddesi var. Bunlardan birincisi yakın zamana kadar bulunması gereken 100 milyon TL. İkincisi ise devre arasında kadroda yapılacak değişikler.
Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, ekonomik rahatlamaya da bağlı olarak ara transfer döneminde operasyon yapmaya hazırlanıyor. Takımdaki tüm futbolculara 'Satılabilir' gözüyle bakan yönetim, oyuncular için teklife açık.
Bonservis kazancı elde ederek oluşacak bütçeyle daha düşük maliyetli ve faydalı isimleri takıma kazandırmayı arzu eden siyah-beyazlı idareciler, şartların oluşması halinde kadroda ciddi değişime gidecek.