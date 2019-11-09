Ocak’ta operasyon

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ta göreve geldiği günden bu yana ekonomik sorunlarla uğraşan, futbolculara 105 milyon TL ödeyip alacakları sıfırlayan yeni yönetimin önünde iki önemli gündem maddesi var.Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, ekonomik rahatlamaya da bağlı olarak ara transfer döneminde operasyon yapmaya hazırlanıyor.Bonservis kazancı elde ederek oluşacak bütçeyle daha düşük maliyetli ve faydalı isimleri takıma kazandırmayı arzu eden siyah-beyazlı idareciler, şartların oluşması halinde kadroda ciddi değişime gidecek.