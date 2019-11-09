Ozan: Çok basit goller yiyoruz

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'de galibiyetten memnun olmayan isimlerden biri de Ozan Tufan'dı... Sarı-lacivertli futbolcu, "Bizim için zor bir maç oldu. Kasımpaşa'nın orta sahası çok tempolu olduğu için zorlandık. Topu kanatlara taşıyamadık. Pas hataları bizi zorladı. Aramızda gerginlikler var. Sezon başından bu yana basit goller yiyoruz. Çözüm üretemedik. Bunu düzeltmemiz lazım.Kötü futbol vardı ama önemli olan sonuçtu. Sezon başından beri oynayan bir kadro var.Biz takım oyunu oynuyoruz. Bireysele iş dönünce sıkıntılar oluyor" dedi.FENERBAHÇELI futbolcular Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. ölüm yıldönümünü unutmadı. Sarı-lacivertliler ellerinde "Sonsuz Özlemle Ebediyete Dek Kalbimizde" yazılı pankart ile sahaya çıktı.