Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Ozan Kabak gollerinde devam ediyor! Schalke 3 Fortuna Düsseldorf 3 (MAÇ SONUCU)

gollerinde devam ediyor! 3 3 (MAÇ SONUCU)

Geçtiğimiz hafta Ausburg karşısında ağları havalandırmayı başaran milli futbolcumuz forması ile bu haftayı da boş geçmedi. ’da oynadığı futbol ile göz dolduran milli oyuncumuz Bundesliga’nın 11. Haftasında Augsburg’a karşı takımını 2-1 öne geçiren golü attı.

Giriş Tarihi: 9.11.2019 19:25 Güncelleme Tarihi: 9.11.2019 19:30
Ozan Kabak gollerinde devam ediyor! Schalke 3 Fortuna Düsseldorf 3 (MAÇ SONUCU)

Geçtiğimiz hafta Augsburg ağlarını havalandırmayı başaran milli futbolcumuz Ozan Kabak, Fortuna Düsseldorf maçını da boş geçmedi.

Schalke forması giyen Ozan Kabak, Bundesliga'da 11. hafta karşılaşmalarında takımının Fortuna Düsseldorf'u ağırladığı maçta da fileleri havalandırdı.

BU SEZON İKİNCİ GOLÜ!

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ozan Kabak, maçın 67. dakikasında Bastian Oczipka'nın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde topa iyi yükselerek yaptığı düzgün kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Geçtiğimiz hafta Augsburg deplasmanında da bir gol atan Ozan, bu golüyle birlikte bu sezonki ikinci golünü kaydetti.

19 yaşındaki oyuncu bu sezon ikisi ilk 11'de olmak üzere 6. maçına çıkmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Ozan Kabak gollerinde devam ediyor! Schalke 3 Fortuna Düsseldorf 3 (MAÇ SONUCU)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN