Ozan Kabak gollerinde devam ediyor! Schalke 3 Fortuna Düsseldorf 3 (MAÇ SONUCU)

Geçtiğimiz hafta Augsburg ağlarını havalandırmayı başaran milli futbolcumuz Ozan Kabak, Fortuna Düsseldorf maçını da boş geçmedi.

Schalke forması giyen Ozan Kabak, Bundesliga'da 11. hafta karşılaşmalarında takımının Fortuna Düsseldorf'u ağırladığı maçta da fileleri havalandırdı.

BU SEZON İKİNCİ GOLÜ!

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ozan Kabak, maçın 67. dakikasında Bastian Oczipka'nın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde topa iyi yükselerek yaptığı düzgün kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Geçtiğimiz hafta Augsburg deplasmanında da bir gol atan Ozan, bu golüyle birlikte bu sezonki ikinci golünü kaydetti.

19 yaşındaki oyuncu bu sezon ikisi ilk 11'de olmak üzere 6. maçına çıkmıştı.