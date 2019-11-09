VAR Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ile sahalara dönüş yaptı

Geçen hafta Kayseri-F.Bahçe, Trabzon-Göztepe ve Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor gibi hakem kararlarının çok tartışıldığı maçlarda Video Yardımcı Hakem sisteminin (VAR) kullanılmaması tepkilere neden olmuştu.

Sistem, dünkü F.Bahçe-Kasımpaşa maçıyla sahalara dönüş yaptı. F.Bahçe'nin ikinci penaltısını kazandığı pozisyonda VAR'ın uyarısıyla hakem Ali Palabıyık, Sadiku'nun topa eliyle müdahale ettiğini tespit etti. Palabıyık, Kasımpaşa'nın ilk golü öncesi de Koita'nın topa elle teması olup olmadığını VAR'da kontrol etti.



Dakika 6: Ozan, ceza sahası içi sağ çaprazında dizine gelen darbe ile yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.



Dakika 44: Luiz Gustavo'nun kafa vuruşunda Sadiku'nun eline çarpan top kornere gitti. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem, bir kez daha penaltı kararı verdi.

Öte yandan F.Bahçe, geride kalan 11 haftada 5 kez ile Süper Lig'in en fazla penaltı kullanan takımı oldu. Sarı-lacivertliler, daha önce 5-0 kazandığı Gaziantep maçında 3 penaltı kullanmış ve ikisini gole çevirmişti. 4'er penaltı ile G.Saray ve Antalya F.Bahçe'yi takip etti. Trabzon 3 ve Beşiktaş da 2 kez penaltı noktasına geldi.